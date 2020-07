J Balvin lanza su nuevo sencillo en colaboración con Bad Bunny, Tainy y Dua Lipa. | Fuente: Sony Music

El talento se une. J Balvin anunció que el jueves 23 de julio estrenará su nuevo sencillo “Un día” (“One Day”) en diversas plataformas digitales. Se trata de una canción hecha en colaboración con las estrellas Dua Lipa, Bad Bunny y Tainy.

Desde su cuenta de Instagram, el artista colombiano compartió un adelanto del videoclip musical que trae una sorpresa adicional: este será protagonizado por Úrsula Corberó, la recordada protagonista de “La casa de papel”, la exitosa serie de Netflix.

En esta red social, donde Balvin alberga más de 42 millones de seguidores, el cantante escribió un corto y breve mensaje sobre su nueva canción: “‘Un día / One Day’. Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy. Este jueves. 8 p.m. Úrsula Corberó. Tiempo de Balvin”.

Con más de un millón y medio de reproducciones en apenas cinco horas, la publicación causó furor en redes sociales gracias a los comentarios de entusiasmo y aliento de quienes siguen al intérprete de “Agua”.

LA BANDA SONORA DE BOB ESPONJA

Hace unos días, J Balvin, junto a Tainy, lanzaron el tema principal de la nueva película de Bob Esponja. El éxito se llama "Agua", y se ha convertido en un nuevo capítulo en la historia de la música latina.

Se trata del primer sencillo de la banda sonora de "The Spongebob Movie: Sponge on the run", producida en su totalidad por la empresa multimedia NEON16.

De "Paramount Pictures —el estudio cinematográfico que ha hecho la película con Nickelodeon— nos escribieron para que hiciéramos el 'remix' de la canción principal y lo primero que les dijimos es que queríamos ver la película", reveló a Efe Lex Borrero, presidente de NEON16, la primera empresa latina en encargarse de la música de una película importante de Hollywood.

La canción fusiona la voz de los personajes principales de la cinta con la del colombiano J Balvin e inyecta el sonido del dembow, característico del reguetón, al universo de Spongebob o Bob esponja, como se ha traducido su nombre al español.

La banda sonora, que se lanzará bajo las disqueras NEON16/Interscope Records, también cuenta con temas de Cyndi Lauper, el legendario rapero Snoop Dogg, el saxofonista Kenny G, así como de Tyga, Swae Lee, Lil Mosey, Weezer, The Flaming Lips, entre otros.

Entre los artistas latinos que estarán incluidos, Borrero reveló que Becky G. estará a cargo con Trevor Daniels de la nueva versión de "F.U.N.", una de las canciones más emblemáticas de la serie "Spongebob Squarepants", que nació en 1999 y hasta ahora es una de las propiedades más exitosas de Nickelodeon.