El cantante urbano J Balvin se pronunció por primera vez sobre su polémica con Residente | Fuente: Instagram / J Balvin

El cantante urbano J Balvin ha tenido un 2021 lleno de polémicas. Quizá la más sonada fue su enfrentamiento con el también cantante Residente. Como se recuerda, el boricua criticó enérgicamente la postura del colombiano, que pidió boicotear los Latin Grammy.

Hace un par de días, J Balvin participó en el programa del conductor Dímelo King, que se transmite por YouTube, y se manifestó por primera vez sobre esta polémica. “Hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar. Cada quien tiene su conciencia tranquila… a palabras necias, oídos sordos... la palabra tuya contra la mía; tu consciencia contra la mía”.

Sin embargo, al ser preguntado sobre la posibilidad de volver a hablar con Residente, respondió que no tendría ningún problema, aunque cerró las posibilidades de que vuelvan a ser amigos: “Yo lo consideraba amigo, pana. Por eso, dolió”.

J Balvin también se pronunció sobre el video de su canción “Perra”, que desató bastante polémica en octubre último, por lo que fue eliminado de YouTube: “Ya pedí disculpas. ¿Qué más quieren?, ¿qué más puedo hacer? Ya pedí perdón, de corazón”.

J Balvin desata polémica al aceptar distinción al “Artista Afro-Latino del Año”

El cantante colombiano J Balvin estuvo de nuevo en el ojo de la tormenta hace unos días. Esta vez, tras haber aceptado la distinción de “Artista Afro-Latino del Año”, en el marco de los Premios de Entretenimiento Africano de Estados Unidos (AEAUSA), llevados a cabo el domingo 26 de diciembre.

De inmediato, en las redes sociales se desató la polémica. Sin embargo, a través de Instagram, la AEAUSA no tardó en salir a aclarar su postura: “La categoría Mejor Artista Latino es para cualquier artista con sede en América Latina que esté contribuyendo a la cultura africana, especialmente al sonido Afro-beat a nivel mundial. No se basa en la raza sino, lo que es más importante, en impulsar la cultura africana en el escenario mundial".

Al poco tiempo, J Balvin respondió al comentario de la AEAUSA con un mensaje en sus historias de Instagram: “No soy afrolatino, pero gracias por darme un lugar en la contribución de la música afrobeat y su movimiento”. En la señalada categoría, el cantante urbano compitió contra artistas da la talla de Bad Bunny, Sami Boy, The Genez, Iza, Nacho, The Genez y Dubosky.

