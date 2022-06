J-Hope, de BTS, anunció la salida de su primer disco solista: "Jack in the box". | Fuente: Instagram / J-Hope

Tras anunciar la separación temporal de BTS para enfocarse en sus carreras como solistas, sus integrantes vienen anunciado proyecto tras proyecto, tal es el caso de J-Hope, que acaba de anunciar, a través de la red social Weverse, la próxima salida de su primer disco de estudio como solista, bajo el título “Jack in the Box”.

La fecha elegida es el viernes 15 de julio, aunque el primer sencillo saldrá este primero de junio.

Según la descripción compartida en la red social de la agrupación, con “Jack in the Box” J-Hope busca romper el molde y seguir creciendo. “El álbum representa la personalidad musical y la visión de J-Hope como artista”, se lee.

En Instagram, el integrante de BTS ha compartido un teaser, donde se puede escuchar un beat algo alejado de lo que nos tiene acostumbrados la banda, al tener el sonido del hip hop clásico, y no el clásico sonido pop.

Al momento de anunciar la “pausa” de BTS, J-Hope dijo que esta no debe ser tomada como algo negativo, sino todo lo contrario: un plan saludable, para volver aprender a ser un grupo nuevamente. “Creo que BTS se volverá más fuerte de esa manera”, expresó entonces.

Como solista, J-Hope ha sacado, en 2018, el mixtape “Hope World”, y también tiene singles, como "Chicken Noodle Soup", donde canta con Becky G.

BTS: “Proof”, su último disco, debutó en el primer lugar del Billboard, pese a separación temporal

El 10 de junio, BTS lanzó “Proof”, disco triple que reúne lo mejor de la agrupación coreana. Sin embargo, esta noticia fue “opacada” a los pocos días, después de que sus siete miembros anunciaran su separación temporal, para enfocarse en sus carreras como solistas.

A pesar de esto, “Proof” ha debutado en el primer lugar del ranking Billboard, como lo comunicó la revista del mismo nombre. Con este logro, serían seis los discos de BTS que han alcanzado la posición más importante de este chart.

¿Cuántas unidades ha vendido “Proof” de BTS?

La agrupación coreana ha vendido el equivalente a 314 mil unidades de su nuevo disco en los Estados Unidos, según el conteo de la empresa Luminate, que cerró el jueves 16 de junio. Con ello, BTS registra las mejores ventas de discos de una agrupación.

Buena parte de estas ventas son unidades físicas en CD (266 mil), lo cual es sorprendente para los tiempos actuales, donde las plataformas digitales son las dominantes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la versión en CD tiene 48 canciones, mientras que la compartida en streaming, solo 35. Estos 13 temas exclusivos son, en su mayoría, demos.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).