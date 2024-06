Jimin de BTS anuncia su segundo álbum en solitario, 'Muse'

Aunque hasta ahora solo Jin, de los siete integrantes de BTS, ha finalizado su servicio militar obligatorio en Corea del Sur, Jimin no ha estado inactivo. El cantante surcoreano lanzará próximamente Muse, su segundo álbum en solitario, según anunció BigHit Music el pasado lunes.



"Después del estreno de su primer álbum, Face, en el cual exploró su verdadera identidad; Muse retratará su camino en busca de una fuente de inspiración", anunció la empresa en Weverse. El álbum incluirá siete canciones, entre ellas Closer than This, estrenada en diciembre de 2023.



Junto con el anuncio, se publicó en redes sociales un adelanto de una canción de Muse, titulada La Lettra. En el clip se puede ver a Jimin entrando en una habitación oscura que se ilumina al instante, revelando unos lockers púrpuras. De uno de ellos, Jimin saca unas partituras con el título La Lettra. El video termina con un corte misterioso mientras el idol se retira de la escena.

¿Cuándo y a qué hora se estrena Muse de Jimin?

Según el comunicado oficial de BigHit Music, el álbum Muse se estrenará el 19 de julio de 2024 a la 1 p.m. (KST, hora local de Corea del Sur). A continuación, se indican los horarios correspondientes para distintos países:

México, El Salvador y Guatemala

18 de julio a las 10 p.m.





18 de julio a las 10 p.m. Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile y Bolivia

18 de julio a las 11 p.m.





18 de julio a las 11 p.m. Argentina, Uruguay y Brasil

19 de julio a las 12 m.





19 de julio a las 12 m. España

19 de julio a las 6 a.m.

¿Cuándo inicia la preventa de Muse de Jimin?

Para los fans de BTS interesados en adquirir el segundo álbum de Jimin en preventa, esta comenzará el 18 de junio de 2024 a partir de las 11 a.m. El álbum, titulado Muse, estará disponible a través de Weverse.

¿Cuándo finaliza el servicio militar obligatorio de Jimin de BTS?

Según las fechas oficiales, Jimin ingresó al servicio militar el 12 de diciembre de 2023, junto a su compañero de grupo Jungkook. Ambos completarán el servicio militar obligatorio el 12 de junio de 2025, tras cumplir con los 18 meses mínimos de entrenamiento básico militar.

¿Cómo celebró Jin el final de su servicio militar obligatorio?

El 13 de junio de 2024, Jin, integrante de la banda BTS, hizo su primera aparición pública tras completar el servicio militar obligatorio. En un evento especial por el aniversacio once de la banda, denominado Jin's Greetings, el cantante surcoreano se reunió con mil fans para un emotivo abrazo en agradecimiento por el apoyo recibido durante su ausencia.



Luciendo el cabello corto, reflejo de su reciente salida del ejército, Jin subió al escenario del Jamsil Sports Complex en Seúl con un cartel que decía "abrázame" y una ilustración de él mismo. Los fans, conocidos como ARMY, subieron uno por uno al escenario para recibir un cálido abrazo de su ídolo, quien se mostró un poco nervioso pero lleno de alegría.

