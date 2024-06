Jungkook, de BTS, estrena sencillo 'Never Let Go' y comparte conmovedora carta con las ARMY

Jungkook, el miembro más joven de BTS, ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo Never Let Go, una canción especial para el ARMY, cerca de celebrar los once años de creación del grupo. Aunque actualmente está cumpliendo su servicio militar, el cantante surcoreano envió una carta emotiva a sus fans, compartiendo sus sentimientos sobre este nuevo tema.



Never Let Go es una canción en inglés con un ritmo house, acompañada de un sintetizador minimalista y refrescantes instrumentos en armonía. Jungkook participó en la escritura y composición de la canción; y compartió un mensaje profundo con su letra: "Nunca nos soltemos de las manos". El cantante cumple con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur desde diciembre de 2023.

¿Cuál es el deseo de Jungkook para Never Let Go?

Jungkook confesó que tenía planes más ambiciosos para Never Let Go. "Es una canción para interpretarla bailando. Pero no tuve tiempo de hacerlo", admitió en una carta en Weverse. Además, expresó su gratitud y se disculpó por no haber podido realizar todos sus planes para la canción: "Si pudiera retroceder en el tiempo, realmente encontraría una manera de filmarlo pase lo que pase".



También dejó claro que la canción es un regalo por el aniversario de la banda, escrito pensando en el amor incondicional de sus fans, conocidos como ARMY. La letra, completamente en inglés, refleja este sentimiento: "Todo es perfecto porque estás conmigo", "Sin tu amor, no soy nada" y "Todo el mundo necesita a alguien y ustedes son ese alguien".

Jungkook conquista con Standing Next To You

En noviembre, Jungkook dominó las listas de Billboard tras el lanzamiento de su primer álbum en solitario, Golden. El cantante de BTS logró su primer puesto en la lista de álbumes, mientras que su tercer sencillo, Standing Next To You, se convirtió le garantizó un triunfo global, debutando en el número 1 del Billboard Global 200.



La canción se sitúa en la cima de la lista gracias a impresionantes cifras de consumo. Según Billboard, el sencillo vendió 121 mil copias a nivel mundial. Esta cifra incluye todas las versiones disponibles, como remixes etiquetados como Future Funk, Holiday y Slow Jam. El tema también registró con 81.6 millones de reproducciones en sitios como Spotify en su primera semana.

¿Qué dijo Jungkook sobre su éxito?

En noviembre, el cantante surcoreano Jungkook, integrante del famoso grupo BTS, hizo una aparición en el programa The Tonight Show, de Jimmy Fallon. Durante la entrevista, compartió emocionantes noticias sobre su álbum Golden, habló sobre el éxito sin precedentes de su primer sencillo, Seven, y abordó los rumores sobre una futura gira mundial en solitario.



Seven, el sencillo que marcó su debut como solista, hizo historia al convertirse en la canción que más rápido ha alcanzado los mil millones de reproducciones en Spotify; y alcanzó el platino. "Francamente, estaba confiado, pero esto va más allá de mi imaginación. Estoy muy agradecido con las ARMY. Porque, si no fuera por las ARMY, esto no sería posible", comentó el cantante.

