José José y Willie Colón ingresaron al Salon de la Fama de Compositores Latinos. | Fuente: Composición

El Salón de la Fama de los Compositores Latinos (LSHOF) dio la bienvenida a Willie Colón, Ivy Queen, Chico Novarro, entre otro,en una gala en Miami en la que se reconoció además los logros de músicos como el difunto José José y Pitbull.



"Mi papá quería mucho estar aquí. Él luchó mucho para lograrlo y sé que está aquí con nosotros", dijo Sarita Sosa, hija de José José, al recibir el galardón Leyenda Viviente, que la organización de los Premios La Musa, con los que se reconoce a los miembros del LSHOF, entregó póstumamente al artista mexicano, quien murió el 28 de septiembre pasado en Miami.



Varios artistas cantaron algunos de los temas más famosos de "El Príncipe de la Canción", entre los que se destacó el mexicano Emmanuel, quien se declaró "profundamente emocionado".



A poco de comenzada la séptima gala de los Premios La Musa, que organizó el LSHOF en el coliseo James L. Knight Center de Miami, el salsero Willie Colón, también compositor y cantante nacido en Nueva York hace 70 años, cantó "Celos", uno de sus éxitos más conocidos.



"Es la primera vez que me honran como compositor", expresó el trombonista, uno de los pioneros de la denominada música salsa, al recibir el Premio La Musa de manos de Rudy Pérez, director ejecutivo del LSHOF.



El público lo ovacionó de pie, un respetable entre el que se encontraban las figuras más destacadas de la música latina.



En declaraciones a EFE, el salsero de El Bronx confesó que lleva "mucho tiempo esperando este premio". "Ya tengo 70 años", enfatizó.



La también puertorriqueña Ivy Queen recordó por su parte cómo le decían "que era mujer, muy bajita, con voz como de hombre", cuando todos los que la rodeaban la intentaron convencer de no dedicarse al reguetón.



Su persistencia no solo le ha dado una carrera exitosa, sino que le dio el honor de ser la primera artista del género urbano en entrar al capítulo latino del Salón de la Fama de Compositores.



Por su parte, la hija del autor argentino Chico Novarro, Julieta Novarro, recibió el Premio La Musa en nombre de su padre, quien fue homenajeado por la compositora, productora musical y cantante argentina radicada en Los Ángeles Claudia Brandt, que cantó los éxitos de Novarro "Cuenta conmigo" y "Algo contigo".



El rapero miamense de origen cubano Pitbull recibió el galardón especial Premio Ícono, sumándose así al salsero Víctor Manuel, el español Alejandro Sanz y el colombiano Carlos Vives, que se hicieron acreedores de este galardón en 2018, 2014 y 2017, respectivamente.



"Estoy aquí para decirles que con sus plumas, con sus composiciones están cambiando el mundo", dijo Pitbull, quien recibió vítores de decenas de estudiantes de la escuela Sports Leadership and Management (SLAM), de Miami, que se encontraban dentro del público.



"No hay presidente, dictador o comunismo que pueda hacer nada contra sus plumas. Sus composiciones son la libertad", afirmó el rapero cubano-estadounidense en referencia a los compositores premiados.



Además, "Suavemente", el éxito de 1998 de Elvis Crespo que obtuvo una nominación al Grammy, fue reconocido en la propia gala con el Song of All Time Award.