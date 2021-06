Juanes participa en el nuevo álbum de Metallica con una versión de "Enter Sandman". | Fuente: Instagram

Juanes siempre ha mantenido una estrecha relacion con Metallica y es que es bien sabido su cariño y admiración por ellos además de la influencia que han tenido sobre él. Solo basta recordar el cover que hizo el cantante colombiano de Seek and Destroy en el Festival Rock al Parque en Bogotá en el 2019, el cual fue considerado por LoudWire como uno de los mejores covers de la banda de San Francisco en la historia. Y cómo olvidar el discurso de Lars Ulrich al colombiano cuando le entregó el premio “Persona del Año” en los Latin Grammy Awards 2019.

Por ese motivo, mucho más que un simple álbum de homenaje, ‘The Metallica Blacklist’ celebra la influencia duradera de este hito musical con uno de los proyectos más ambiciosos jamás concebidos por la banda y su equipo: un número sin precedentes de más de 50 artistas que abarcan una increíblemente amplia gama de géneros, generaciones, culturas, continentes y más, cada uno de los cuales contribuye con una interpretación única de su parte favorita de The Black Album.

Cabe resaltar que todos los ingresos de ‘The Metallica Blacklist’ se repartirán a partes iguales entre la Fundación Mi Sangre creada por Juanes, All Within My Hands y otras más de 50 organizaciones benéficas elegidas por los artistas que tocan en el álbum.

La ONG mencionada fue fundada por la banda en 2017 como una forma que toda la familia Metallica devuelva a las comunidades que han apoyado a la banda apoyando la educación de la mano de obra, la lucha contra el hambre y otros servicios locales críticos

Una reinterpretación más íntima

Juanes, que ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo, hace de este tema una reinterpretación más íntima, emocional e introspectiva que enfatiza el sentido de tristeza, vacío y pérdida de la canción original.

La canción fue coproducida por Juanes y Sebastián Krys, ganador de varios Grammy.

En 2012, Juanes tuvo la oportunidad de conocer a Bruce Springsteen en el reconocido festival South by South West, (SXSW) de Austin y un año después fue el único artista latino que participó en el tributo que la Academia de la Grabación le rindió a Springsteen como Persona del Año, interpretando la canción Hungry heart.

“El amor después del amor” y “ Dancing in the dark” anteceden al estreno de “Origen”, su décima producción de estudio. En él, Juanes abre una ventana a su memoria, en un íntimo recorrido musical, a través de las canciones y artistas que lo inspiraron antes de su carrera como solista.

La revista Rolling Stone ya nombró este álbum como “uno de los álbumes más anticipados de 2021”.

