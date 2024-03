Juanes y Nelly Furtado lanzarán su nueva canción 'Gala y Dalí', 22 años después de 'Fotografía'

En 2002, Nelly Furtado y Juanes -teniendo una gran carrera artística y con el éxito de sus álbumes debut- se unieron para lanzar Fotografía, el cual se ha convertido en un tema clásico para los artistas. El emotivo dueto que habla de la añoranza por un amor perdido no solo fue inmediatamente acogido por los fans de la música si no por todo el mundo, llegando al #1 de la lista Hot Latin Songs de Billboard y alcanzando 6x la certificación Platino.

Sin embargo, tras este hit volvieron a reunirse en un escenario en Toronto donde el colombiano realizó su gira Vida cotidiana Tour en el cual invitó a Furtado para interpretar el tema que los llevó al estrellato. Tras este reencuentro, sorprendieron con el anuncio de una nueva canción juntos.

21 años después de Fotografía, Juanes y Nelly Furtado publicarán el próximo 28 de marzo la canción Gala y Dalí. "Es una canción que proviene de la felicidad/alegría, y la cosa que más me gusta de ser artista es poder compartir buenas vibras, energía positiva. Es muy positiva como un rayo de sol", expresó la canadiense, en un comunicado de Universal Music Group.

Por su parte, el intérprete de A Dios le pido confesó que es un privilegio poder compartir música nuevamente con Nelly: "Para mí eso es libertad de la mano de Nelly, que es una mujer a la que admiro y quiero. Ella es muy importante y siempre ha estado presente en mi vida, toda mi vida. Desde que salió 'Fotografía', luego la conocí, y salió su disco, siempre he sido fan de su música y luego de su persona. Después de todos estos años volver a estar con ella es un privilegio", añadió.

La canción, producida en colaboración con Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Sebastian Krys, habla sobre un amor que prevalece y siempre está en la mente.

Juanes y su lucha contra la depresión

El cantante colombiano Juanes ha conmovido a sus seguidores al compartir en redes sociales su lucha contra la depresión y cómo esto lo llevó al colapso. A pesar de ser uno de los artistas más exitosos y reconocidos de la música latina, confesó que en algún momento se cuestionó si realmente era feliz. "Han pasado muchos años para poder escribir esto. Nunca es tarde para entender que la salud mental es algo indispensable para todos", escribió en una publicación en Instagram.

En su emotivo mensaje, acompañado de una fotografía suya en blanco y negro sentado en el pasto, el intérprete de La camisa negra y Mala gente mostró su lado más humano y reflexionó sobre la importancia de la salud mental y de cómo todos, independientemente de nuestra clase social, religión o profesión, cargamos con penas y frustraciones personales. "Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano".

¿Quién es Nelly Furtado?

Nelly Furtado nació el 2 de diciembre de 1978, en Victoria, Columbia Británica, Canadá, de padres portugueses. Inicialmente, se destacó en la música pop y R&B. Sin embargo, a lo largo de su carrera, ha explorado una variedad de géneros, incluyendo pop, hip-hop, folk y música latina.

Su álbum debut, Whoa, Nelly!, lanzado en 2000, incluía éxitos como I'm Like a Bird que le valió un Grammy. En 2006, lanzó Loose, disco que presentaba un sonido más orientado al pop y al R&B, incluyendo éxitos como Promiscuous con Timbaland y Maneater.

Nelly Furtado también ha explorado la música latina y colaboró con artistas como Juanes en la canción Fotografía.

