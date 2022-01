Juanes lanzó su último álbum, "Origen", en 2021. | Fuente: Instagram / Juanes

El artista colombiano Juanes, quien el año pasado volvió a la escena musical con su disco "Origen", declaró el 3 de enero que "odia" las redes sociales. Una crítica que, paradójicamente, la realizó desde su cuenta de Instagram.

Su explicación aparece en un videoclip, grabado durante una conversación con su esposa Karen Martínez en un restaurante. Allí, el cantante de temas como "La camisa negra" y "A Dios le pido" anunció su aversión a estas plataformas digitales donde la gente se interconecta.

"El problema que yo tengo es que odio las redes sociales, las detesto. No es que odie las redes sociales porque no odio a la gente, pero odio las redes sociales, lo que significa eso, lo que implica eso, lo que hay que hacer", sostuvo Juanes.

Pese a que su esposa y sus hijos "aman las redes sociales", Juan Esteban argumentó que "todos los días es lo mismo". Su esposa, sin embargo, señaló que "a todo el mundo le encantan las redes sociales, no solo a mí", pues a las personas "les encanta chismosear" por ese medio.

Juanes repuso: "Pero a mí no [me gusta], de vez en cuando chismoseo, lo acepto, no puedo decir: 'No me gusta chismosear'. Me gusta chismosear, pero no siempre. Todo el día pendiente qué es lo que hace todo el mundo, no me gusta. Yo estoy muy ocupado, tengo muchas cosas qué hacer".

"Origen", nuevo disco y documental

En mayo de 2021, Juanes estrenó su noveno álbum, titulado "Origen". Una producción en la que el artista regresaba a sus inicios para compartir una colección brillante en la que reinterpreta algunas de las canciones que dieron forma a su visión musical al principio de su carrera.

Compuesto por doce canciones, el disco reunía temas de todos los géneros, tales como "Volver", "Nuestro juramento", "La Bilirrubina", "Todo hombre es una historia", "El amor después del amor", "Could You Be Loved", "Dancing in the Dark", entre otras, unidas por el sonido del cantante.

Además de esta nueva producción, Juanes también estrenó un documental bajo el mismo nombre a través de la plataforma de 'streaming' Amazon Prime Video. En el material, el artista mostraba el proceso de elaboración de su último proyecto discográfico.

Como embajador global del rock latino durante dos décadas, el músico de 48 años se ha ganado el corazón de fanáticos de todo el mundo gracias al estilo particular que ha construido a partir de canciones inteligentes, una intensa pasión por el rock y un respeto reverencial por los ritmos folklóricos y nativos de su Colombia natal y de América Latina.

