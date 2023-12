Juanes estrena 'Nacimos solos', el primer sencillo para la serie 'Zorro' de Prime Video

El cantante colombiano Juanes lanzó Nacimos solos, el primer tema anticipado que encabeza la banda sonora de Zorro, la nueva serie de Prime Video que se estrenará en la plataforma el próximo 25 de enero.

El tema es el primero que el artista publica desde su exitoso álbum Vida cotidiana, que le valió su 25 premio Latin Grammy y su novena nominación al Grammy.

¿Qué se sabe de la nueva serie Zorro?

La serie de Zorro sigue la misma premisa que la original de Walt Disney de 1957 y la de 1998, del actor español Antonio Banderas; pero, en este caso, el icónico héroe encargado de llevar la capa y el sombrero será el también español Miguel Bernardeau, conocido por protagonizar anteriormente la serie Élite, de Netflix.

La ficción, que tendrá diez capítulos, está producida por John Gertz, fundador de Zorro Productions y productor de las películas La máscara del Zorro y La leyenda del Zorro.

En el tema, Juanes habla sobre las motivaciones del Zorro para convertirse en el cruzado enmascarado, cantando: "Prefiero ser un bandido que ser cómplice de la manipulación".

Escrita y producida por Julio Reyes Copello, la canción ya está disponible en todas las principales plataformas de transmisión de música, y cuenta con un video en YouTube.

Juanes y su lucha contra la depresión

El cantante colombiano Juanes ha conmovido a sus seguidores al compartir en redes sociales su lucha contra la depresión y cómo esto lo llevó al colapso. A pesar de ser uno de los artistas más exitosos y reconocidos de la música latina, confesó que en algún momento se cuestionó si realmente era feliz. "Han pasado muchos años para poder escribir esto. Nunca es tarde para entender que la salud mental es algo indispensable para todos", escribió en una publicación en Instagram.

En su emotivo mensaje, acompañado de una fotografía suya en blanco y negro sentado en el pasto, el intérprete de La camisa negra y Mala gente mostró su lado más humano y reflexionó sobre la importancia de la salud mental y de cómo todos, independientemente de nuestra clase social, religión o profesión, cargamos con penas y frustraciones personales. "Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano".

Juanes: "Todos cargamos una cruz"

El artista ganador de múltiples Latin Grammy confesó que tuvieron que pasar muchos años para poder escribir las siguientes líneas: “Una cosa es clara: nadie sabe a ciencia cierta lo de los otros. Todos, absolutamente todos, cargamos una cruz, una pena personal, un dolor o una frustración, independientemente de nuestra clase social, religión o profesión. De hecho, el éxito profesional no garantiza la felicidad, tampoco el dinero”.

Juanes también compartió su propia experiencia con la depresión, confesando que ha sufrido de ella desde hace muchos años. Hace trece años, en pleno apogeo de su carrera, sufrió un colapso nervioso que lo obligó a detenerse abruptamente y a buscar ayuda. A pesar de que en aquel entonces no era común tocar abiertamente la depresión, el cantante decidió hablar con su madre, su esposa, sus hermanos y sus amigos cercanos sobre su problema y la necesidad de darse un descanso. "Fue la mejor decisión que tomé en mi vida".