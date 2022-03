El dúo británico Jungle se presentará en Lima el próximo 15 de marzo. A propósito de su concierto y el lanzamiento de su último disco ‘Loving in Stereo’ (2021), RPP Noticias conversó con Tom McFarland. | Fuente: Difusión | Fotógrafo: Anna Victoria

Tienen tres discos de estudio que los respaldan: ‘Jungle’ (2014), marcado por los ritmos vibrantes y frenéticos; ‘For Ever’ (2018), álbum catártico que expresa la etapa más sentimental de los artistas tras haber sufrido rupturas amorosas al mismo tiempo; y ‘Loving in Stereo’ (2021), que cuenta con mayor libertad creativa y colaboraciones con el rapero Bas y la cantautora Priya Ragu.

Sin pensarlo mucho podrían describirse como música para bailar. Porque así son los ritmos que crean los británicos Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland, el dueto bautizado como Jungle, una banda que invita a mover el cuerpo con su mezcla de electrónica, new soul y funk.

Su último lanzamiento, ‘Loving in Stereo’, los trae de gira por Latinoamérica, incluyendo su regreso a Lima para presentarse en el Anfiteatro del Parque de la Exposición el próximo 15 de marzo.

‘HITS’ PARA BAILAR

Jungle cuenta con gran éxito en Europa y Estados Unidos. Sus canciones más populares y bailables, como “Keep Moving”, “Talk About It” y “Happy Man”, son parte del ‘soundtrack’ de algunas producciones de Netflix y HBO, de las que destacan “Inventing Anna”, "You" y “And Just Like That”.

Sobre estas colaboraciones, Tom McFarland comenta a RPP Noticias, vía Zoom, que les gusta colaborar con quienes les sea posible. “Es emocionante escucharnos en las series y consideramos que es una buena forma de darnos a conocer”, indica la mitad del dúo británico.

El músico también admite que les gustaría colaborar algún día con Quentin Tarantino, cineasta que les ha servido de inspiración anteriormente: “Los ‘soundtracks’ de sus películas son geniales. Tú sabes que estás haciendo algo bien si alguien como Tarantino te presta atención”.

¿Qué canción escogerías para una colaboración con Tarantino?, le preguntamos a McFarland, y él se toma unos segundos para pensar y responder convencido que “Happy Man”, canción de su segundo disco, porque “se sentiría crudo y al mismo tiempo animado, según la onda del director”.

MÚSICA EN FAMILIA

Josh y Tom se conocen desde que tenían nueve años de edad. Su amistad traspasa el ‘bromance’ y se convierte en un lazo familiar inquebrantable. “Peleamos, discrepamos, estamos de acuerdo, nos queremos. Como en toda relación, la comunicación es importante. Es increíble haber conseguido lo que hemos conseguido”, reconoce.

Si bien su último disco, “Loving in Stereo”, comenzó a gestarse en el 2019, la pandemia no les impidió continuar con su trabajo. “Siempre estuvimos trabajando desde nuestros estudios en casa, y de pronto todo empezó a salir hacia la superficie. Cuando sentimos que podíamos tocar las canciones en vivo y la gente comenzó a ir a conciertos otra vez, coincidimos que era el momento indicado para lanzar el álbum”, afirma.

Juntos han creado canciones pegajosas y videoclips que cuentan con la participación de músicos profesionales. ¿Por qué deciden no aparecer en sus videos? “Es fácil, porque no somos bailarines [ríe]”, asegura Tom. Y agrega: “Lo que siempre queremos que haya en los videos son estas increíbles escenas de baile y coreografías. Así que solo se los dejamos a ellos. Nosotros hacemos la música y ellos la danza. Es una buena relación”.

TIEMPOS MODERNOS

Para McFarland, el baile es una manera simple de entender la música que crean. “El ser humano escucha música desde el inicio de los tiempos y mueve el cuerpo. Nos interesa darles a nuestros fans una referencia de lo que quisiéramos que hagan mientras nos escuchan. Y lo que pueden hacer con sus cuerpos donde sea que estén, en su escritorio, en la universidad o en una discoteca. Para nosotros es el 'match' perfecto”, asegura.

También reconoce que sus fans escuchan su música de distintas formas: a través de listas ya creadas por algoritmos en Spotify y no necesariamente el álbum completo en el orden original. “Obviamente no hacemos música para que sea escuchada de esa forma, esporádica. Pero creo que luchar contra eso sería una pérdida de tiempo y energía, porque el mundo es así ahora. Es interesante porque cuando éramos niños escuchábamos música en CDs. Y aunque no teníamos listas en Spotify, podíamos quemar la música como queríamos en otros discos, o MiniDiscs, así que supongo que en el fondo es el mismo proceso, solo que ahora es más digital, y la gente ahora puede escuchar esas listas mucho más rápido”.

McFarland espera con ansias su presentación en Lima y destaca la vibra de sus fans: “La energía y la pasión del público latinoamericano realmente nos atrae porque creo que refleja bien nuestra música y eso se maximiza en lugares como Lima”. El británico está más que preparado para ver a su público bailar.