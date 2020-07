BlackPink supera en popularidad en YouTube a la cantante Ariana Grande. | Fuente: Instagram

BlackPink continúa ganando popularidad en el mundo. Eso se traduce en las cifras que va logrando desde sus inicios. Recientemente, la famosa agrupación femenina de k-pop superó el récord de la cantante Ariana Grande, quien era la artista femenina con más suscriptores en YouTube.

El 2020 ha visto la actualización de las cifras de los canales de la plataforma y finalmente Grande fue destronada por la banda BlackPink. Esta última ha registrado más de 42.5 millones de suscriptores en su canal oficial, mientras que la intérprete estadounidense quedó atrás con 42.3 millones.

Actualmente, el grupo de K-Pop cuenta con 279 videos, superando así la cantidad de la cantante, quien solo tiene 171 publicados. De igual forma, algunos éxitos como “Thank U, Next”, “Dangerous Woman”, “God is a Woman”, entre otros, figuran como videos con una gran cantidad de visitas.

LOS ARTISTAS MÁS POPULARES EN YOUTUBE

BlackPink entró al Top 5 de los artistas con más suscriptores en YouTube, el cual es liderado por el canadiense Justin Bieber, con 55,5 millones. Detrás de él vienen Marshmello con 47 millones; Ed Sheeran con 45 millones; Eminem con 43,5 millones; y finalmente la banda surcoreana con sus recién alcanzados 42,5 millones.

Sin embargo, ahora la agrupación compuesta por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa se convierte en la que encabeza la lista de artistas femeninas con más suscriptores en YouTube. Además, ha sido el primer y único grupo de k-pop en lograr un billón de visualizaciones en la plataforma, destacándose así sobre otras exitosas bandas como BTS o Red Velvet.

Después de su paralización de actividades y suspensión de conciertos ante la cuarentena por la COVID-19, la banda femenina volvió a sonar con su tema “How You Like That”. Este mismo será interpretado por las cantantes en su próximo comeback (regreso a los escenarios) en septiembre.