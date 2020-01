Adele y Ed Sheeran son los cantantes con mayor éxito comercial en la última década. | Fuente: Instagram

Adele y Ed Sheeran se han coronado como los artistas musicales de mayor éxito comercial de la pasada década, según el portal Media Traffic, que recopila las listas de ventas oficiales de más de 30 países con respecto a los datos publicados por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI).

A la intérprete y compositora británica pertenecen los dos discos con mejores cifras. Así, por ventas físicas y su equivalencia en reproducciones digitales, "21" (2011) despachó 29,9 millones de copias y se mantuvo en el número 1 mundial durante 42 semanas, un registro histórico.

Por detrás se situó "25" (2015), que acumuló unos 22,25 millones de copias, otra cifra apabullante, habida cuenta de que en la última década solo 6 trabajos pasaron de la barrera de los 10 millones en todo el mundo (entre 2000 y 2009 fueron 47).

Por este orden, les siguieron "Divide" (2017) de Ed Sheeran (con 15,5 millones), "Christmas" (2011) de Michael Bublé (13,1 millones), "X" (2014) de Sheeran (12,1 millones), "1989" (2014) de Taylor Swift (11,3 millones), la BSO de "Frozen" (9,6 millones desde 2013), "The Fame (Monster)" (2009) de Lady Gaga (8,9 millones), "In the Lonely Hour" (2014) de Sam Smith (8,3 millones) y "Aftermath" (2010) de Eminem (7,8 millones).

CANCIONES MÁS POPULARES

En la lista de canciones, la gran vencedora en cuanto a alcance popular fue "Shape Of You" de Sheeran, que se mantuvo en el "Top 40" de esta web durante 79 semanas, otros récord que se suma a los 4.500 millones de reproducciones acumuladas en Youtube.

Esta tabla de los temas con mayor penetración de acuerdo con sus parámetros se completa con: "Happy", de Pharrell Williams (puesto 2); "Uptown Funk!", de Mark Ronson y Bruno Mars (puesto 3); "Despacito", de Luis Fonsi y Daddy Yankee con colaboración de Justin Bieber (puesto 4), y "Perfect", otro corte de Ed Sheeran, en este caso en su versión junto a Beyoncé y Andrea Bocelli (puesto 5).

Hasta el décimo lugar se suceden a continuación: "Old Town Road" de Lil Nas X con colaboración de Billy Ray Cyrus; "Blurred Lines", de Robin Thicke, T.I. y Pharrell Williams; "Rolling In The Deep", de Adele; "Call Me Maybe", de Carly Rae Jepsen, y "Somebody That I Used To Know", de Gotye con Kimbra.

LOS ÉXITOS DEL 2019

Media Traffic también informó quiénes fueron los artistas de mayor éxito en 2019. "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", de Billie Eilish, fue el disco de mayor éxito comercial con una equivalencia en ventas cercana a los 4,5 millones de copias.

Le seguirían: "Map Of The Soul: Persona Big Hit Entertainment", de BTS (4,2 millones); "Thank U, Next", de Ariana Grande (3.3 millones); la BSO de "A Star Is Born", con Lady Gaga & Bradley Cooper (3,2 millonmes), y "Lover" de Taylor Swift (2,8 millones).

Respecto a los sencillos más famosos, el trono fue para "Old Town Road", de Lil Nas X con Billy Ray Cyrus. La plata fue para "Bad Guy" de Billie Eilish y el bronce para "Señorita" de Shawn Mendes y Camila Cabello. (EFE)