Karol G lanzó esta semana su nuevo álbum de estudio "Mañana será bonito". | Fuente: Instagram / Karol G

Karol G celebró el último sábado emocionada que su álbum 'Mañana será bonito' ya rompió el récord como el mejor debut de un "álbum femenino latino", con más de 32 millones de reproducciones en Spotify, con lo que considera que está "haciendo historia".

"Después de los meses, del tiempo invertido, del amor y los esfuerzos que tiene este disco, de LAS ILUSIONES Y LOS SUEÑOS, definitivamente el Mañana fue Muy bonito", dijo la colombiana en un mensaje en su cuenta de Instagram.

Este viernes la popular 'Bichota' publicó su cuarto álbum, en el que muestra su lado "más íntimo" y cuenta con colaboraciones con Shakira, Angel Dior, Bad Gyal, Carla Morrison, Justin Quiles, Maldy, Quevedo, Romeo Santos, Sean Paul y Sech.

Se trata del mejor debut de un álbum de una artista hispana en la historia de Spotify y el segundo mejor debut femenino en la historia de Youtube, según estimó.

"No se trata de los números solo... pero estos números me dejan ver el amor tan increíble con el que recibieron este trabajo y ¡JUNTOS ESTAMOS HACIENDO HISTORIA!", alegó la intérprete de 'Makinon' y 'Tusa', quien agradeció lo que para ella "significa el mundo entero".

El nuevo trabajo de la colombiana cuenta con 17 canciones entre las que aparecen temas como 'Cairo', con Ovy on the Drums; 'X si volvemos', con Romeo Santos; 'Gatúbela', con Maldy, y 'Provenza', que ya habían sido publicados como sencillos en los últimos meses.

'TQG', con Shakira, en el top 3

De hecho la esperada colaboración con su compatriota Shakira,'TQG', se ha colado en el número 3 del top global de Spotify, solo por detrás de 'Flowers' de Miley Cyrus y del remix de 'Die for you' de The Weeknd y Ariana Grande.

'Te quedé grande', que contempla alusiones a los ex de las dos colombianas, el exfutbolista Gerard Piqué y el reguetonero puertorriqueño Anuel AA, ha sido lo más comentado en redes en las últimas horas y ya es el mejor debut de una colaboración latina de mujeres en la historia de YouTube, con 39,5 millones de reproducciones del videoclip solo en las primeras 24 horas.

Shakira lo celebró en sus redes con una foto de las dos durante el rodaje del videoclip riendo y agarrándose de las manos y dando las gracias a los equipos de las dos artistas.

"Gracias del equipo de Karol G y mío por todo el trabajo y la ayuda. ¡Un grupo de mujeres Triple M!", dijo la barranquillera, haciendo alusión a la estrofa de la canción que dice: "tú te fuiste y yo me puse Triple M: Más buena, Más dura, Más level".

(Con información de EFE).

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.