La espera terminó. La colaboración musical entre Shakira y Karol G se estrenó este viernes 24 de febrero. El tema se ha convertido en tendencia y ya ha logrado 1,5 millones de reproducciones en las dos primeras horas desde la publicación. Una canción de la que se venía hablando desde hace varias semanas y que tomó más fuerza tras la Session #53 de la barranquillera con Bizarrap.

En esta entrega, las colombianas hablan sobre no repetir errores con una relación amorosa y cómo se volvieron más fuertes al superar esa etapa con una persona que no les convenía. Se puede percibir que muchas de las estrofas van de forma directa hacia sus exparejas, Gerard Piqué y Anuel AA. "Tú te fuiste, yo me puse triple M, más buena, más dura, más level", canta Shakira.

Los rumores de esta colaboración empezaron a inicios de año, pero la noticia fue confirmada esta semana por las cantantes a través de sus redes sociales. "Sabemos que lo estaban esperando y aquí estamos", dijo Karol G en un post que Shakira replicó.

"TQG" es parte de "Mañana será bonito", el cuarto álbum de estudio de la originaria de Medellín. En una entrevista concedida a Zane Lowe de Apple Music, Karol G reveló cómo le pidió a Shakira que colaborara con ella en el tema.



Karol G dijo que antes de llamar a su compatriota estuvo viendo qué estaba pasando con Shakira en su vida personal y decidió realizar ese contacto. "Perdón por llamarte directamente, pero creo que tengo una canción", dijo. "Tal vez te alegrarás de escucharla porque creo que representa un momento en tu vida", le dijo la intérprete de "Tusa" a Shakira.

Letra completa de la canción 'TQG' de Shakira y Karol G

La que te dijo que un vacío se llenó

con otra persona te miente.

Es como tapar una herida con maquillaje

no se ve pero se siente

Te fuiste diciendo que me superaste

y te conseguiste nueva novia

lo que ella no sabe es que tú todavía

me estás viendo toda' las historias

Bebé ¿qué fue?

No pues que muy tragadito (tragadito)

Qué haces buscándome melao

Si sabes que yo errores no repito (Papi)

Dile a tu nueva bebé

que por hombre no compito

que deje de estar tirando,

que al menos yo te tenía bonito

Verte con la nueva me dolió

pero yo estoy puesta pa' lo mío

Lo que vivimos se me olvidó

y eso es lo que te tiene ofendido

Y hasta la vida me mejoró

por acá uste' ya no es bienvenido

lo que tu novia me tiró

eso no da rabia yo me río (yo me río)

No tengo tiempo pa' lo que no aporte

ya cambé mi norte haciendo dinero como deporte

llenando la cuenta los shows, el parking y el pasaporte

Estoy más dura dicen los reportes

Ahora tú quieres volver se te nota (mmm sí)

Espérame ahí que yo soy idiota

Se te olvidó que yo estoy en otra

que te quedó grande la Bichota

Bebé que fue (fue)

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándome melao

Si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé

que por hombre no compito

que deje de estar tirando,

que al menos yo te tenía bonito

(Shakira Shakira)

Tú te fuiste y yo me puse triple M

más buena, más dura, más level

volver contigo never, tú eres la mala suerte

porque ahora las bendiciones me llueven

Y quieres volver ya lo suponía

dándole like a la foto mía

tú buscando por fuera la comida

y yo pensando que era la monotonía

Y quieres volver ya lo suponía

dándole like a la foto mía

Te ves feliz con tu nueva vida pero

si ella supiera que me buscas todavía

Bebé que fue (fue)

No pues que muy tragadito

Qué haces buscándome melao

Si sabes que yo errores no repito

Dile a tu nueva bebé

que por hombre no compito

que no tiene buena mano

que yo al menos te tenía bonito

Mi amor es que usted se alejó mucho

y yo de lejos no veo bebé

.

