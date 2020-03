Karol G relató cómo es que se animó para grabar "Tusa" un año y medio después de escucharla. | Fuente: Instagram / Karol G

Con más de 650 millones de visualizaciones en YouTube, “Tusa” elevó la carrera de Karol G hacia la cresta de la popularidad. El tema, que cuenta con la colaboración de Nicki Minaj, se convirtió en un éxito instantáneo. Aunque, según confesó la colombiana, entre ella y la canción no hubo amor a primera vista.

Durante una entrevista a una radio argentina, la cantante relató cómo surgió el sencillo. Fue el productor colombiano Ovy On The Drums, conocido también como Ovy, quien le propuso grabar un tema que había producido junto a un compositor. Pero antes de poner en marcha el proyecto, le dio la oportunidad de escucharlo.

“Normalmente, él [Ovy] y yo hacemos todos nuestros proyectos desde cero. Desde ese momento, no volví a preguntar por el tema [‘Tusa’] ni me volví a acordar. Luego, el año pasado, como en julio, le pregunté qué pasó con esa canción que habla sobre una ‘tusa’”, contó Karol G.

Y Ovy le confesó que el sencillo había sido rechazado por más de un artista. “Este tema lo grabó ese y ese, y a ese no le pegó, no le gustó”, comentó la cantante de reguetón, quien más adelante confesó que sucedió algo imprevisto. “Yo la escucho y me pasó lo que no había pasado hace un año y medio, que fue que de inmediato me enamoré. Le dije [a Ovy]: ‘No, no, vamos a grabar ese tema’”, indicó.

UN TEMA PARA KAROL G

Para Karol G, “Tusa” era un tema “guardado” para ella. Y, según la colombiana, allí radica su éxito: en esa espera que la llevó a decidir, tiempo después, que debía grabar la canción. “Porque hace un año y medio no habría tenido la oportunidad de que Nicki Minaj participara en la canción”, afirmó.

La artista lleva la fecha marcada en la memoria. Un 8 de septiembre, ella decidió enviarle a Nicki Minaj este sencillo, presionada por la inminente renuncia de la rapera trinitense. “El 7 de septiembre tuve un concierto en Medellín y cuando salgo, celebrando todo el éxito, llego a mi casa y veo un tuit de Nicki Minaj en el que dice que se iba a retirar de la música”, manifestó.

Esta situación la animó a enviarle “Tusa”, pues hasta entonces había tenido dudas sobre si compartir este proyecto con Minaj. “Le mandé la canción el 8 de septiembre y ese mismo día ella grabó las voces durante la tarde, me las mandó por la noche, y al mes siguiente grabamos el video”, puntualizó.