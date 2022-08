Katy Perry arroja rebanadas de pizza a la multitud de un club nocturno en Las Vegas. | Fuente: Instagram

Katy Perry volvió a llamar la atención internacional luego de asistir a un club nocturno de Las Vegas, donde lanzó rebanadas de pizza a la multitud que se encontraba en el lugar; su acto rápidamente se hizo viral en redes sociales.

La artista californiana usó su cuenta de Instagram para compartir el video en el que aparece provocando la lluvia de comida italiana. "Una madre alimentando a sus niños", escribió la cantante en la publicación.

"Mi única meta en la vida es que Katy Perry me tire pizza", "Necesito que Katy Perry me tire pizza, ahora está en mi lista de cosas por hacer", son algunos de los comentarios que pueden leerse en redes sociales.

katy perry puede tirarme toda la pizza que quiera y yo diré graciaspic.twitter.com/HnFaDqa1HE — Brinali || (@Brinali_TK) August 1, 2022

Sin embargo, la ocurrencia de la intérprete no ha sido bien vista por otros usuarios, quienes no dudaron en criticarla. "Katy Perry dando de comer a sus palomas...", "Me enfadaría mucho que Katy Perry me tire un trozo de pizza", son algunos mensajes que se desprenden del video publicado.

Lo cierto es que esta singular anécdota ha traído a la memoria de sus seguidores 'Bon Appétit', el sencillo que la cantante lanzó en 2017 y donde utiliza metáforas gastronómicas para seducir.

Katy Perry revela el hábito que más le incomoda de Orlando Bloom

Katy Perry reveló el hábito que más le molesta de su pareja, Orlando Bloom. En una entrevista radial, la cantante contó que el actor es un obsesivo del hilo dental, pero el problema es que olvida tirar los residuos a la basura.

"Oh, Dios mío, le encanta limpiarse los dientes y lo agradezco porque algunas parejas no lo hacen y me parece asqueroso. Él tiene unos dientes brillantes. ¡Pero deja el hilo dental por todas partes!", narró.

Katy Perry, que tiene una hija en común con la estrella de Hollywood, explicó que su pareja es bastante olvidadiza, lo que a veces le causa verdaderos problemas de cabeza en su día a día.

"Lo deja en mi lado de la cama, en el auto y en la mesa de la cocina. Siempre le digo: '¡Tenemos botes de basura por todas partes!' He intentado entrenarlo", señaló a la emisora británica Heart Radio.

