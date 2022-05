Kendrick Lamar compartió la portada de su nuevo disco “Mr. Morale & The Big Steppers”, que sale el 13 de mayo

El viernes 13 de mayo sale el nuevo disco de Kendrick Lamar: 'Mr. Morale & The Big Steppers' y como adelanto, el rapero californiano compartió, a través de sus redes sociales, la portada del esperado álbum.

En ella, se puede ver a Kendrick de espaldas, aunque con el rostro de perfil, cargando a una pequeña. Lleva en la cabeza una corona de espinas y en el cinto del pantalón un arma. Al fondo, una mujer da de lactar a otra criatura. Las paredes de color marrón tienen masilla, lo cual aludiría a balazos.

Recordemos que Kendrick Lamar proviene de Compton, ciudad de California reconocida por ser cuna de raperos como Dr. Dre, The Game o Dj Quik, pero también por su peligrosidad debido a las pandillas.

Esta portada reflejaría el mundo de donde proviene Kendrick Lamar, donde niños, jóvenes y adultos viven bajo la constante amenaza de morir de un balazo, pero siempre dispuestos a defender a los suyos.

Incluso, el nombre del álbum usa dos palabras que podrían verse como opuestas: morale y steppers. La primera es literalmente “moral” y la segunda es una jerga que hace alusión a aquellas personas que viven fuera de la ley.

'Mr. Morale & The Big Steppers' sale cinco años después del último disco de Kendrick Lamar, 'Damn', por el cual consiguió nada menos que el premio Pulitzer.

Kendrick Lamar lanzó el video de su nuevo sencillo 'The Heart Part 5'

Se hizo esperar. El domingo 8 de marzo, el rapero californiano Kendrick Lamar lanzó su primer sencillo en casi cinco años: 'The Heart Part 5'.

En el video de la canción, se ve a Lamar rapeando sobre un fondo rojo. Sin embargo, a medida que avanza, su rostro se transforma en el de reconocidas figuras afroamericanas, con un filtro que sorprende por su realismo.

El video, que fue dirigido por Kendrick y su colaborador Dave Free, comienza con la frase “Yo soy. Todos nosotros”, atribuida a Oklama, un seudónimo que el rapero viene usando desde el anuncio de su nuevo disco, semanas atraás. Tras ello, el video y las modificaciones faciales se van produciendo.

'The Heart Part 5' forma parte de una serie de canciones que Kendrick Lamar ha ido sacando desde el 2010 fuera de sus discos oficiales. Buena parte de la base rítmica y melódica de la canción ha sido tomada del clásico de Marvin Gaye 'I want you', de 1976.

