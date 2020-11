Kudai alista nueva música para el 2021. | Fuente: Bizarro

Kudai, la banda de pop rock formada en 2003 por Bárbara Sepúlveda, Tomás Manzi, Nicole Natalino y Pablo Holman, se convirtió en una de las más queridas, abriendo paso a la llamada cultura emo.

Tras su separación por seis años, la banda regresó y, en medio de la pandemia, causó revuelo al anunciar nuevas versiones de dos de sus canciones más emblemáticas: "Sin despetar" y "Escapar".

Quince años después del lanzamiento de estos temas, y en conversación con RPP Noticias, los chicos Kudai, Nicole y Pablo, anuncian sorpresas para el 2021 y hablan de lo gratificante que ha sido regresar en tiempos de pandemia.

"La gente ha recibido (la canción) muy eufórica. Me ha agregado mucha gente a Instagram, que yo creo que con estas dos versiones nuevas se han enterado de que Kudai volvió y se han unido nuevos fans", expresó Natalino, a través de una videollamada desde Chile.

Los cantantes destacaron que, si bien es una nueva versión con un "toque más moderno", han trabajado para mantener la esencia de la banda. "Creo que ha gustado mucho y estamos contentos", indicaron.

GRABAR EN PANDEMIA

El tema “Escapar 2020” superó el millón de reproducciones en YouTube, lo cual tiene contentos a los intérpretes, quienes grabaron el videoclip en Chile y México, debido a las limitaciones que hay para viajar por la pandemia de la COVID-19.

"El video de la canción lo hicieron (Bárbara, Tomás y Nicole) en una de sus idas a grabar al estudio allá en Chile, un estudio en el sur muy bonito. En mi caso, tuve la fortuna que uno de los productores del disco vive aquí en México y entonces eso conviene mucho al momento de ir al estudio. Todo lo que son las poses para este disco lo he grabado desde México", explicó Pablo, conectado vía Zoom desde el país azteca.

"En el caso de 'Sin despertar' fue una canción que logramos grabar cada uno por separado. En el caso de 'Escapar', por temas de logística, los chicos fueron los protagonistas y yo salgo ahí en un par de escenas en el teléfono, lo cual lo hace un poco divertido y algo diferente, pero sin duda es una canción que la re-versión está muy buena. Es muy interesante el tema de la grabación, tenemos la tecnología y estamos muy contentos", añadió el mexicano.

DERECHO A LA MELANCOLÍA

En los 2000, Kudai, integrado por unos aún adolescentes cantantes, se convirtió en una de las bandas más representativas de la cultura emo debido a sus temas mayormente melancólicos. Sin embargo, sus miembros ahora desean destacar el lado positivo de las cosas.

"Hace 15 años atrás, uno quería escapar y no volver más, era como una sensación de adolescente, pero quince años después, y con todo lo que está pasando, uno siempre le trata de dar este lado positivo", señaló Nicole.

"Tal vez son canciones un poco melancólicas, (pero) tratamos de verle todo el lado positivo porque también tenemos derecho a estar tristes, a pasarla mal y hay que darnos ese tiempo. La música nos lleva a esas historias y a esos momentos y hay que dejarlos fluir. Pero hay que crear nuevos hobbies, que nos hagan salir de la monotonía y no estar siempre mirando el lado malo", recalcó.

En tanto, Pablo consideró que la canción “Escapar” se creó para hacer -justamente- una vía de escape, "para todas esas personas que tienen un problema que no pueden decir o expresar". No obstante, desea que los fans no pierdan el ánimo ante situaciones adversas.

"En esta pandemia, sigan cuidándose, que el ánimo siga, esto es una oportunidad de introspección, no es una oportunidad para tirarnos al piso. A todos nos gusta tener nuestra vida normal, pero creo que este año fue muy importante para reencontrarnos con nosotros mismos y agarrar esta situación como una oportunidad de crecimiento", sostuvo.

"Todo esto (la crisis por la pandemia) va a pasar, se va acomodar y siempre vamos a salir adelante. Y a nuestros fans, si les gusta nuestra música y siguen considerando que Kudai es su vía de escape, porque así lo sentimos nosotros con sus comentarios, decirles que vamos seguir sacando música para ellos", agregó el mexicano.

ALISTAN SORPRESAS

A los cantantes de Kudai, la pandemia les ha permitido ampliar la vista de lo que quieren hacer como artistas, pero, además, han recibido solicitudes de intérpretes de otros géneros musicales para hacer colaboraciones.

"No podemos anunciar mucho pero vamos a estar trabajando lo que resta del año con el 'Kudai 2020' en varias sorpresas y vamos a empezar el 2021 con otra sorpresa que es bien inesperada para todos", reveló Pablo.

"No estoy hablando de hacer un feat con algún reggaetonero, pero sí que vienen cosas muy interesantes y que la pandemia nos ha permitido tener un espectro más amplio de lo que queremos hacer como artistas", indicó. "Decirle a la gente de Perú que esté lista porque vienen muchas sorpresas interesantes", concluyó.

Por su parte, Nicole destacó que actualmente existen menos prejuicios hacia los géneros musicales, como lo hay aún contra el reggaetón, por lo que desea seguir probando con nuevos estilos.

"Nos encanta la música y queremos seguir probando. Ahora que no hay tanto prejuicio, hay que darle nomás. A cada uno le gusta música distinta y estilos", comentó. "Yo creo que se van a ir viendo sorpresitas para el 2021: hay colaboraciones y, sobre todo, hay música nueva", finalizó.