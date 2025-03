Lady Gaga lanza su séptimo álbum de estudio 'Mayhem': "Enfrenté mi miedo de volver a la música pop"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lady Gaga presenta Mayhem, su séptimo álbum de estudio y que regresa a sus raíces más pop y 'freak' con sencillos como Die with a smile, junto a Bruno Mars, o Abracadabra, LoveDrug o The Beast.

Además de una fuerte influencia de su álbum debut, The Fame (2008), que dejó éxitos dance y pop como Poker Face, Just Dance o Paparazzi, Gaga hace muestra de un aura más madura en Mayhem, pero con su mismo estilo irreverente, 'freak' y 'queer' que tanto le caracterizan.

Del disco, que cuenta con 14 pistas ya se conocían los sencillos Disease, Die with a smile, en colaboración con Bruno Mars y por el que fueron nominados en los Grammy por Mejor Duo Pop y Canción del Año, logrando el primero, y Abracadabra estrenado en dichos premios con su propio videoclip.

Con un "baila o muere", Lady Gaga arranca su pegadiza canción Abracadabra obligando al oyente a ponerse en pie para un macabro baile entre una Gaga angelical y la que parece ser su alter ego demoníaco, en un vídeo que tiene ya cerca de 70 millones de reproducciones en YouTube.

"El álbum comenzó cuando enfrenté mi miedo de volver a la música pop que amaban mis primeros fans", explicó Gaga en un comunicado.

Para Mayhem, Gaga describió su proceso creativo como reconstruir un espejo roto: "incluso si no puedes volver a unir las piezas perfectamente, puedes crear algo hermoso y completo a su manera nueva".

Don't call me tonight nos recuerda a Alejandro, mientras que en Shadow of a man y Garden of Eden explora el hyperpop, un subgénero de la música pop experimental conocido por su estilo maximalista y por sus influencias de la electrónica.

Perfect celebrity presenta usando el electro grunge una crítica a la fama y cómo convierte a los famosos en "muñecos de plástico", descerebrados y cuya conversación no tiene ningún sentido, a los que es fácil odiar, pero a los que no podemos dejar de mirar.

En How bad do you want me? vuelve a aparecer la dicotomía de chica buena, mientras que Vanish into you es la más ochentera del disco y Blade of grass es una balada a piano más cercana a A star is born (2018), la cinta musical protagonizada por Bradley Cooper y Gaga.

La vuelta a su arte

Conocida como una de las artistas más influyentes del siglo XXI, Lady Gaga destaca por su versatilidad musical y por revolucionar el mundo del pop combinando la electrónica y mensajes de inclusión, lo que también queda presente en Mayhem.

"Algo que quiero que mis fans sepan ahora y por lo que he dicho que me encanta ser Lady Gaga, es que recientemente he vuelto a mi arte en gran medida al hacer este álbum. He puesto mucho de mí como artista, como productora, como compositora en todo", explicó Gaga en una reciente entrevista con Apple Music.

Fuera de sus atrevidos looks o su activismo, Gaga quiere ser recordada como "una artista de verdad" y alguien verdaderamente preocupado por la "vida artística".

"En realidad me he esforzado al hacer Mayhem para no tratar de dar a mi música un atuendo, sino a dejarme influenciar por todo. Así fue como descubrí mis habilidades como compositora y productora cuando era niña, así que ha sido una experiencia especial".

Según dijo, este álbum es también uno de los más influenciados por estar enamorada: "mi hogar solía ser sólo el escenario. Era muy solitario. Es mucho más divertido tener a alguien ahí arriba contigo, alguien que te quiere, que sabe de lo que eres capaz en todos los diversos aspectos de la vida".

Lady Gaga actuará en el festival estadounidense de Coachella, entre el 11 y el 20 de abril, antes de comenzar su gira mundial para Mayhem de la que todavía no hay anunciadas fechas.

