Al estilo Super Bowl: Mundial de fútbol 2026 tendrá show de medio tiempo y Coldplay es la primera banda confirmada

Padres emblemáticos en la literatura

‘Padres emblemáticos en la literatura’. Padres castigadores, padres ausentes, padres amorosos... Padres que se hicieron de hijos que no eran suyos. La literatura los colecciona todos y nos ofrece modelos increíbles y apasionantes. Especial de Patricia del Río en el Día del Padre. La escritora y poeta, Rocío Silva Santisteban, da una mirada interesante sobre la presencia del padre en la literatura de todos los tiempos, empezando por el primer padre en la historia de la humanidad, para luego aproximarnos a la literatura griega, y también darnos ejemplos de padres modelo en la literatura latinoamericana con Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. El escritor Juan Manuel Chávez nos cuenta una anécdota con el austriaco Peter Esterházy, autor de ‘Armonía celestial’; mientras que la escritora y dramaturga, Mariana de Althaus, nos muestra las diferencias entre la figura paterna de ‘Los hermanos Karamázov’, de Fiodor Dostoyevski, y de ‘Matar a un ruiseñor’, de Harper Lee. El periodista Diego Pajares, recomienda las películas ‘La vida es bella’, con Roberto Benigni, y ‘Kramer vs. Kramer’, con Dustin Hoffman y Meryl Streep; mientras que el crítico literario y librero de ‘Escena libre’, Julio Zavala, se refiere a los libros "Matar a un ruiseñor", de Harper Lee; "Un padre extranjero", de Eduardo Berti; y "Huaralícense. El regalo que marcará tu palpitar", de Carlos Antonio, para introducirnos en esta temática. En el libro de la semana, la actriz, directora de teatro y escritora peruano-venezolana, Kathy Serrano, debuta con ‘El dolor de la sangre’ (Editorial Planeta, 2022), una novela en prosa que coquetea con el erotismo y lo terrible, a recorrer la historia de un pasado familiar en cuyos resquicios se agazapa la mirada desgarradora de sus personajes. Las canciones que recrean las secuencias son: ‘Don’t cry daddy’, de Elvis Presley; ‘El nacimiento de Ramiro’, de Rubén Blades; ‘Sometimes you can’t make it on your own’, de U2; ‘Fix you’, de Coldplay; ‘El reloj cucú’, con Maná y Mabel; ‘Man of the hour’, con Eddie Vedder y Pearl Jam; y ‘Le dije a papá’, de Eva Ayllón. Todo esto y mucho más hoy en Letras en el tiempo a las 7:00 de la noche, por RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Escúchanos también por rpp.pe y por el podcast del programa. Conducción: Patricia del Río ||| Producción: Amelia Villanueva ||| Edición de audio: Andrés Rodríguez ||| Episodio 22 – Tercera temporada