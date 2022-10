Será el décimo álbum de estudio de la cantante y compositora, que comenzó su carrera como "la voz adolescente del country". | Fuente: AFP

El nuevo disco de Taylor Swift, Midnights, que se publicará el próximo 21 de octubre, contará con una colaboración de Lana del Rey en la canción Snow on the beach, según anunció la intérprete estadounidense en sus redes sociales.

La cantante estadounidense publicó en Instagram el listado de canciones de su nueva producción; incluyendo la que cantará con Lana del Rey, con quien comparte productor, Jack Antonoff.

La primera canción del álbum será Lavender Haze; la segunda Maroon; la tercera Anti-Hero; la cuarta, la conocida hoy Snow On The Beach (feat. Lana Del Rey); la quinta You're On Your Own, Kid; la sexta Midnight Rain; la séptima Question...?; la octava Vigilante Shit; la novena Bejeweled; la décima Labyrinth; la undécima Karma; la duodécima Sweet Nothing y la decimotercera Mastermind.

Para revelar las canciones, Swift ha ido publicando varios videos en la red social en los que, en un ambiente retro, saca una bola de un bingo casero con cada título.

Este será el décimo álbum de estudio de la cantante y compositora, que comenzó su carrera como "la voz adolescente del country" pero pronto se inició en el estilo pop. Posee más de 200 premios, entre ellos Grammy, Emmy, Billboard Music Award, American Music Award, Country Music Association Award y MTV.

Taylor Swift rechazó actuar en el medio tiempo del Super Bowl 2023

La posibilidad de que Taylor Swift esté presente en el próximo espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2023, desató emociones entre los fanáticos de la cantante estadounidense. Sin embargo, el portal TMZ, echó por la borda toda esperanza de que esto suceda.

La artista protagonizó un rumor en el que se afirmaba que la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano) había llegado a un acuerdo con ella para que sea parte del espectáculo musical del evento deportivo.

Sin embargo, fuentes de conocimiento directo, confirmaron al medio que Taylor Swift no actuará en el Super Bowl del próximo año. Aunque llegaron a ofrecerle la oportunidad de encabezar el show, la intérprete lo rechazó porque quiere enfocarse en lanzamiento de su disco.

