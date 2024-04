Latin American Music Awards 2024: fecha, hora, dónde y cómo ver la gala a lo mejor de la música latina

Bajo el lema We Speak Música, los Latin American Music Awards 2024 premiará a los artistas más importantes y también se podrá ver la actuación de los cantantes del momento sobre el escenario. Para este año, el mexicano Peso Pluma y el colombiano Feid son los favoritos ya que figuran en 12 categorías. Le sigue Bad Bunny y Grupo Frontera con 11.

Para esta edición, Banda MS de Sergio Lizárraga y Ricardo Montaner serán honrados con el prestigioso reconocimiento Latin AMA Legacy por su destacado legado musical. Por otro lado, Yandel, reconocido como uno de los grandes exponentes del reguetón, recibirá el premio especial Latin AMA Pioneer por su importante contribución y por ser un pionero dentro del género urbano.

El evento de los Latin American Music Awards 2024 será transmitido por la cadena Univisión y contará con Thalía, Alejandra Espinoza y Carlos Ponce como conductores de la gala. Conoce los detalles como hora, dónde y cómo ver la ceremonia más esperada.

Yahaira Plasencia en la alfombra roja de los Latin American Music Awards 2024

La novena edición de los Latin American Music Awards 2024 estará llena de artistas internacionales. Esta vez, una peruana estará desfilando por la alfombra roja de los premios en la música latina. Se trata de Yahaira Plasencia. Por medio de sus redes sociales, la intérprete de Y le dije no compartió fotos de cómo es la previa del evento y no dudó en tomarse fotos con Thalía, una de las presentadoras del show.

Si bien se generó comentarios sobre si estaría cantando en el escenario, la cantante contó que no, ya que es una invitada de Sergio George, por lo que solo disfrutará la ceremonia.

"No estaré en el escenario central. Sin embargo, una artista debe ser parte de estas ceremonias para poder absorber lo mejor de las diversas propuestas y tender puentes y expandir nuestra red de trabajo", dijo Yahaira Plasencia. Por otro lado, no descartó en trabajar nuevamente con el conocido productor: "Es un excelente productor, buen amigo, y sin dudarlo contribuyó grandemente a mi carrera. No descarto trabajar nuevamente con él, sería un verdadero honor".

Fecha y hora para ver los Latin AMAs 2024

Este jueves 25 de abril, desde el recinto MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, se llevará a cabo los Latin American Music Awards 2024 a partir de las 6 de la tarde (hora peruana).

¿Dónde ver EN VIVO los Latin AMAs?

Por primera vez en su historia, los premios serán transmitidos de manera simultánea y en vivo por Univisión. Además que podrás verlo por esas señales de TV, por el canal de YouTube de UNIMÁS o el de ViX.

Latin AMAs 2024: horarios en el mundo

Perú: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 6:00 p.m.

Bolivia: 7:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Brasil: 8:00 p.m.

España: 1:00 a.m. (viernes 25 de abril)

¿Qué artistas cantarán en los Latin American Music Awards 2024?

1. AB Quintanilla

2. Anitta

3. Arcángel

4. Banda MS

5. Becky G

6. Carin León

7. Chino Pacas

8. Dalex

9. Danny Ocean

10. Deorro

11. Dimelo Flow

12. Farruko

13. Feid

14. Gabito Ballesteros

15. Jay Wheeler

16. Jennifer Nettles

17. Justin Quiles

18. Ky-Mani Marley

19. Lenny Tavárez

20. Los 2 De La S

21. Manuel Medrano

22. Marc Anthony

23. Milo Beat

24. Mora

25. Morat

26. Nacho

27. Noel Schajris

28. Oscar Maydon

29. Peso Pluma

30. Ricardo Montaner

31. Ryan Castro

32. Sech

33. Sergio George

34. Silvestre Dangond

35. Thalia

36. Venesti

37. Wisin

38. Yandel

39. Yng Lvcas

40. Zhamira Zambrano

