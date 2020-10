Romeo Santos recibió el premio "Billboard Top Latin Álbum de la Década" por su disco "Fórmula: Vol.2", con las colaboraciones de Drake y Nicki Minaj. | Fuente: Instagram | Romeo Santos

Romeo Santos recibió el premio a “Álbum latino de la década” por su discografía “Fórmula Vol. 2” en los Latin Billboard 2020 que se está llevando a cabo en Miami. Luego de que Natalia Jiménez mencionara su nombre, el intérprete de “Propuesta indecente” comenzó su mensaje haciendo alusión a cómo así llevó a cabo su material.

“Mis objetivos siempre son los mismos. ¿Cómo puedo sorprender a mis fanáticos? Y a ti también, mi amor”, aseguró el artista quien se robó los aplausos y gritos de todos los asistentes de la gala.

Además, agregó que quiso enriquecer su disco para reinventarse tal y es así como muchos colegas colaboraron con él para armar “Fórmula”: “Puse a Drake a cantar bachata y a cantar en español, a Nicki Minaj en dancehall”, comentó con notable emoción.

Asimismo, Romero Santos mencionó a sus compañeros quienes también dieron pie a que la música latina reine en suelo norteamericano.

“Cuando veo el éxito que tienen canciones como ‘Despacito’, cuando pusieron a Justin Bieber a cantar en español y reggaetón, eso me llena de orgullo, cuando veo a Bad Bunny con Drake, también, Karol G y Nicki con ‘Tusa’, me da la impresión de que no estoy solo que muchos latinos entendemos que nuestra cultura y esencia es muy bacana, ser latino es un orgullo”, sostuvo el bachatero.

¡Felicidades @RomeoSantosPage El Rey de la Bachata se lleva el Premio Billboard Top Latin Album de la Década por su album Formula: Vol. 2 😍🙌🏼 #billboards2020 "Un punto mas para la #RepublicaDominicana 🇩🇴" pic.twitter.com/4Z0bNFxHV4 — Premios Billboard (@LatinBillboards) October 22, 2020

Para finalizar su discurso, el cantante agradeció a quienes trabajaron con el día y noche para lograr ser un éxito.

“Esta producción fue muy especial, todo lo que escuchan es trasnoches, sudor, esfuerzo, un equipo que se fajó conmigo y quiero compartir este premio como Chichi, Joaquín Díaz, y reitero, el disco más vendido latino es un disco de bachata gracias a ustedes. Un punto más para República Dominicana”, concluyó.

ASÍ ARRANCARON LOS LATIN BILLBOARD 2020

Los Latin Billboard 2020 vienen celebrándose este 21 de octubre desde la arena deportiva del BB&T Center, ubicado en Miami (Estados Unidos). Esta vez, al contrario de otras galas, celebridades del mundo de la música latina asistieron a una alfombra roja, pero portando mascarillas.

El evento musical dio inicio a las 7:00 p.m., a través de la señal de Telemundo Internacional y bajo la conducción de la actriz Gaby Espino. Sorpresa fue para muchos que Maluma abriera la ceremonia bajo el ritmo de su popular tema “Hawái”.

Al término de la presentación del artista colombiano, Joy entregó todo en el escenario antes de que dieran paso al anuncio del primer ganador de la noche. Pero fueron dos los premiados en la categoría Artista Latin Rhytm del Año: el dúo Wisin y Yandel.