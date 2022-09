Nicky Jam vivió un emotivo momento en los Latin Billboard 2022. | Fuente: Telemundo

En los Latin Billboard 2022, el reggaetonero puertorriqueño Nicky Jam vivió uno de los momentos más emocionantes de la noche al recibir de las manos de su padre, José Rivera, el Premio Billboard Salón de la Fama. Toda una sorpresa que le llevó a expresar su agradecimiento a quien lo apoyó desde los inicios de su carrera.

Fue Natti Natasha quien, subida en el escenario, presentó al papá del artista y este, al acercarse al micrófono dijo: "Para mí, es un honor compartir este momento con ustedes". Nicky Jam vio a su padre y no aguantó derramar algunas lágrimas mientras se acercaba hasta su progenitor para darle un abrazo y un beso.



Gracias mi gente 🙏 https://t.co/Oz3qw9lKKj — Nicky Jam (@NickyJamPR) September 14, 2022

Las sentidas palabras de Nicky Jam

Con la voz entrecortada, el cantante de 41 años señaló: "Me cogieron de sorpresa con esto. No me esperaba esto. Yo pensé que otro artista me iba a entregar este premio y no que iba a ser mi papá. Papi, te veo espectacular. Quiero darle las gracias a Billboard, por traer a mi papá aquí conmigo, que tanto trabajo que hacemos muchas veces no podemos compartir con la familia".



Seguidamente, Nicky Jam agradeció a las personas que le "prestaron sus estudios en Puerto Rico" cuando empezó a trabajar, así como a Zion por prestarle los 1 500 dólares con los que se fue a Colombia a potenciar su carrera. "Gracias a todos los integrantes del género de reggaetón de la vieja escuela que hicieron todo lo posible para que hoy en día haya un Bad Bunny, un Rauw, un J Balvin", agregó.

Don José Rivera, padre de Nicky Jam, le entrega el Premio Billboard Salón de la Fama en los #Billboards2022 pic.twitter.com/bf3L9XR4NF — Telemundo (@Telemundo) September 30, 2022

La carrera de Nicky Jam

Con 28 premios en su haber y más de un centenar de nominaciones a lo largo de su carrera, el intérprete de 'Travesuras', que en 2014 alcanzó la cuarta posición en la lista Hot Latin Songs de Billboard, acumula un global de 14 500 millones de reproducciones en YouTube por todas sus canciones y colaboraciones, así como 1 100 millones en Spotify.

Un hito en su carrera fue el tema 'El perdón', de 2015, en el que colaboró el español Enrique Iglesias y que se encumbró a la primera posición del listado Hot Latin Songs de Billboard, donde se mantuvo sin descender durante 30 semanas, el segundo sencillo que mas tiempo ha permanecido en lo alto de esa tabla.

De origen puertorriqueño y dominicano, Nicky Jam igualmente ha hecho incursiones en la actuación y se sumó al elenco de la película 'Bad Boys For Life', junto a Will Smith y Martin Lawrence, además de formar parte de la serie autobiográfica 'El ganador' para Telemundo y Netflix.

