Latin Billboard 2025: Grupo 5 sorprende con ‘Motor y motivo’ en la alfombra de los premios a la música latina

La orquesta peruana sigue conquistando los escenarios más importantes de la industria. Esta vez brilló en los Latin Billboard, donde su paso por la alfombra azul no pasó desapercibido.

El Perú dijo presente en los Premios Billboard de la Música Latina 2025. Christian, Andy y Elmer Yaipén, líderes de Grupo 5, desfilaron este jueves por la alfombra azul del evento realizado en el James L. Knight Center de Miami. Durante su paso, sorprendieron al público con una emocionante interpretación de uno de sus temas más emblemáticos.

Los músicos de Monsefú abrieron la transmisión de la alfombra para las redes sociales de los Latin Billboard. Lucieron un look que no pasó inadvertido: trajes rojos escarlata de corte elegante, camisas satinadas blancas y sacos con detalles de lentejuelas brillantes, que evocaban el fuego y la pasión que caracteriza a la orquesta.





Grupo 5 en los Latin Billboard 2025

“Ha sido una experiencia inolvidable”, comentó Christian Yaipén a las cámaras, recordando además su histórica participación en el Billboard Latin Week el miércoles, donde compartieron un panel con Olga Tañón, Guaynaa, Bebeshito y Luck Ra para hablar sobre la evolución de la cumbia y el auge de la música tropical.

Por su parte, Elmer Yaipén aprovechó el momento para enviar un mensaje a los nuevos talentos: “Hay que creer en uno mismo y tener una identidad musical, un estilo propio. Siempre con fe en Dios, el apoyo de la familia y del equipo. Nunca darse por vencido”.

Durante la entrevista, Christian también adelantó que Grupo 5 prepara ocho nuevas canciones, las cuales serán grabadas durante el concierto homenaje a su padre, Elmer Yaipén Uypan, el próximo 9 de noviembre en Monsefú, ante unas 25 mil personas.

Motor y motivo desde los Latin Billboard 2025

El momento más emocionante llegó cuando Christian Yaipén cerró la presentación de Grupo 5 interpretando Motor y motivo desde la alfombra azul, un gesto que fue celebrado por las entrevistadoras, Jessica Roiz y Griselda Flores.

Más tarde, Andy Yaipén compartió su emoción por la experiencia: “Ha sido uno de los mejores cumpleaños, rodeado de tantos artistas que admiro”, confesó para las redes sociales de los Latin Billboard.

La alfombra azul también reunió a grandes figuras como Olga Tañón, Grupo Frontera, Fuerza Regida, Rita Moreno, Drew Venegas y Gabi Bermúdez de Santos Bravos, además de los homenajeados de la noche: Elvis Crespo, Laura Pausini y Peso Pluma.

