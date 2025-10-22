"Seguimos persiguiendo sueños": Grupo 5 brilla en los Billboard Latin Music Week en Miami

Por primera vez, la orquesta de Monsefú participó en el encuentro musical más importante de la industria latina en Miami, compartiendo escenario con Olga Tañón, Guaynaa y otros artistas.

Grupo 5 sigue dejando huella fuera del Perú. La reconocida orquesta de cumbia participó por primera vez en los Billboard Latin Music Week 2025, evento que reúne a los artistas, productores y ejecutivos más influyentes de la música latina en Miami. Su presencia marca un nuevo paso en el proceso de internacionalización de la agrupación fundada en Monsefú.

Durante la mañana del miércoles, el grupo liderado por Christian Yaipén formó parte del panel “The Cumbia and Tropical Music Explosion”, junto a figuras como Olga Tañón, Guaynaa, Bebeshito y Luck Ra. Este espacio busca reflexionar sobre el auge global de la música tropical y la nueva generación de artistas que están expandiendo sus fronteras.

“Seguimos persiguiendo nuestros sueños, llevando nuestra cumbia por todo el mundo. Esta vez tenemos el honor de ser parte del panel ‘Cumbia y la explosión de la música tropical’ en los Billboard Latin Music Week. Será un encuentro maravilloso lleno de ritmo, historia y amor por nuestra cumbia”, escribió la agrupación en sus redes sociales antes de su participación.

Christian y Andy Yaipén, emocionados por este logro

En los videos compartidos por Billboard Latin en redes, Andy Yaipén habló sobre la importancia de las colaboraciones en la nueva etapa del grupo. “Hoy todo se mueve en redes y es muy importante tener amigos. Dios a veces nos manda personas para poder realizar trabajos. Con Tú no eres un ángel, junto a Guaynaa y Mike Bahía, hicimos algo hermoso, quedó espectacular”, señaló.

Por su parte, Christian Yaipén, vocalista principal del grupo, se mostró conmovido y orgulloso de haber representado al Perú en un evento de talla internacional. “Las preguntas en el panel van más allá de lo que el público seguidor quiere saber. Son temas de industria, de cómo se construyeron y de qué decisiones tomar”, explicó.

En diálogo con América Espectáculos, el cantante recordó su emoción al recibir la invitación: “Imagínate la sorpresa cuando vimos el flyer. Somos amantes de la música y admiramos trayectorias impecables como las de Laura Pausini, Gloria y Emilio Estefan. Estar junto a ellos, Carin León o Daddy Yankee… ha valido la pena todo el esfuerzo”.

Un sueño que empezó hace años

El camino del Grupo 5 hacia la internacionalización no es reciente. En conversación con RPP, Christian recordó que este objetivo empezó en 2017. “Empezamos con esta locura de tocar puertas afuera, de presentarnos ante un público que no nos conocía. En 2019 fue la primera vez que aparecimos en Billboard en una nota que decía ‘Quiénes mantienen viva la cumbia en el mundo’, y ahí estábamos”, contó.

Para los hermanos Yaipén, participar en los Billboard Latin Music Week no solo es un reconocimiento, sino también una oportunidad para compartir la historia detrás del fenómeno musical que hoy representa la cumbia peruana. “Antes estábamos sentados como espectadores, y ahora nos toca explicar nuestro proceso, la trayectoria del Grupo 5 y todo lo que significa este presente”, finalizó Christian.

