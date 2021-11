Sebastián Yatra y su canción "Tacones rojos" se posicionan como la número 1 en Spotify Perú. | Fuente: Instagram

"Tacones rojos", el más reciente éxito de Sebastián Yatra logró alcanzar el primer puesto del chart de Spotify Perú. El sencillo, además, se encuentra en el chart 200 de otros 15 países como Argentina, Colombia, Ecuador, España, México, entre otros.

Este tema es una canción alegre que hace que sea inevitable pararse a bailar. El artista creo y dirigió este divertido video musical junto al director Daniel Duran. Filmado en el Palacio Fernan Nuñez de Madrid de estilo neoclásico con influencias del clasicismo romántico y barroco de mediados del siglo XIX.

“La canción fue inspirada por los rayos de luz que iluminan la mañana al entrar por tu ventana y que tienen la capacidad de llevarte a un lugar totalmente nuevo, feliz e inspirador”, cuenta Yatra al referirse a la letra que compuso junto a Manuel Lorente.

Por su parte, la canción fue coproducida junto a Manuel Larra, Juanjo Monserrat y Pablo Ross. Sebastián Yatra escribe y canta desde el corazón, como le dijo a American Songwriter en los días posteriores a su octava nominación al Latin Grammy 2021; esta vez bajo la categoría de "Mejor Canción Pop" por su balada "Adiós", a la que más tarde le siguió otra pieza personal y conmovedora: "Tarde".

Pero su verdadero talento está en su transformación vocal y su habilidad para usar la voz para trascender géneros y oscilar musicalmente a través de sus lanzamientos incesantes mientras trabaja en su próximo álbum. Sin señales de desaceleración creativa, el artista galardonado también lanzó una pieza de reggaetón "Delincuente", con Jhay Cortez.

Además, la superestrella mundial latina también transformó el clásico de Elvis Costello & The Attractions 1978 "Big Tears" en una versión suave y vertiginosa: "Llorar". Sebastián Yatra ha mostrado su “carismática presencia escénica” como invitado especial en fechas seleccionadas de la gira norteamericana de Enrique Iglesias y Ricky Martin. Las estrellas intergeneracionales del pop latino crean una “fiesta musical” cuando están juntos sobre el escenario, de acuerdo a USA Today.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x18 Only Murders in the Building o cómo un asesinato nos puede regalar personajes entrañables

Hay demasiadas cosas buenas en esta serie: el regreso de Steve Martin (!!!), Selena Gomez (!!!), un Martin Short más que a la altura y una química realmente entrañable. Además de un humor extraño (en el mejor sentido) que nos ha gustado mucho, más allá del misterio que los asesinatos ofrecen (no se dejen engañar, no es una serie oscura). Comentamos SIN SPOILERS durante un buen rato por si aún no las has visto, luego CON SPOILERS para regodearnos juntos en esta buena producción de Star+.