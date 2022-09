Gian Marco felicita a su hija Nicole por nominación al Latin Grammy 2022. | Fuente: Instagram | Gian Marco

La cantante nacional Nicole Zignago fue nominada al Latin Grammy 2022 en la categoría 'Mejor nuevo artista'. Tras darse a conocer la noticia, Gian Marco se mostró orgulloso por el logro en la carrera musical de su hija.

A través de sus redes sociales, el cantautor compartió un emotivo mensaje felicitando a su primogénita por "la recompensa que le ha dado la vida".

"China de mi alma, amor y corazón. Te lo ganaste a pulso, con todas tus fuerzas, atravesando las tormentas más intensas, los vientos más fuertes, aprendiendo de la vida paso a paso. La gente no tiene la menor idea de todo lo que has luchado y sigues haciéndolo para que estos momentos tan especiales sucedan", expresó Gian Marco.

"Amas tanto lo que haces que la vida te da recompensas y este momento es una de esas tantas alegrías que seguirán apareciendo a lo largo de tu carrera. Lo hiciste sola hija mía, como una campeona. Esto es absolutamente mérito tuyo y de nadie más", finalizó el intérprete de "Te mentiría".

El mensaje generó diversas reacciones entre sus seguidores, incluyendo a los internacionales Tonny Succar y Juan Luis Guerra, este último dedicó unas líneas a las expresiones de Gian Marco: "Felicidades querido Gian Marco y dale un beso de parte de su tío dominicano!!!".

¿Qué artistas competirán con Nicole Zignago?

Este martes, la Academia Latina de la Grabación anunció a los nominados de los Latin Grammy 2022, distinción internacional que celebra la excelencia en la música latina, y el único galardón que es otorgado por profesionales de la industria musical.

La cantante peruana Nicole Zignago fue nominada como 'Mejor nuevo artista' de los prestigiosos premios. En la misma categoría también compiten Angela Álvarez, Yahritza y Su Esencia, Sofía Campos, Clarissa, Silvana Estrada, Pol Granch, Nabález, Tiare, Vale, y Cande y Paulo.

El puertorriqueño Bad Bunny consolidó su indiscutible reinado actual con diez candidaturas que lo acreditan como favorito de la ceremonia, respaldado por su más reciente disco "Un verano sin ti", con el que aspira al premio al 'Mejor álbum del año'.

El sencillo "Ojitos lindos" de ese mismo álbum, que interpreta junto a los colombianos Bomba Estéreo, aspira a otro premio importante como es 'Grabación del año'.

Al 'Conejo malo' se le une otro compatriota entre los artistas con más nominaciones. Se trata de Rauw Alejandro quien, junto a Shakira, también aspiran a llevarse el premio 'Grabación del año por el tema 'Te felicito'.

Christina Aguilera, con su regreso al español tras dos décadas, comparte 7 nominaciones con Jorge Drexler y Rosalía; mientras que Camilo, el mayor nominado del 2021, aparece en seis categorías.

