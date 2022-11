En toda su carrera, Jorge Drexler ha ganado un total de seis premios Latin Grammy. | Fuente: EFE

El cantautor uruguayo Jorge Drexler cantará junto al británico Elvis Costello en la ceremonia de entrega de los premios Latin Grammy 2022, que se celebrará el próximo día 17 en Las Vegas (Nevada), anunció a EFE el artista latinoamericano.

"Voy a ir con mi banda a los Latin Grammys, voy a cantar en los Latin Grammys, estoy muy contento. Voy a cantar con un invitado que es, además, una especie de sueño", aseguró a EFE, Drexler, nominado a nueve premios por su último disco 'Tinta y Tiempo'.

Jorge Drexler, que se encuentra en Nueva York, donde este martes arranca una gira de conciertos en Estados Unidos, cuenta que cuando le propusieron cantar en la ceremonia, le preguntaron también con quién le gustaría compartir escenario y canción.

"¿Puedo apuntar alto?", les preguntó Drexler, ante lo que los organizadores le respondieron que lo intentara.

"Y llamé a Elvis Costello, con quien había trabajado en su disco 'Spanish Model' y había trabajado muy cercanamente con él en la adaptación de una canción", dijo el artista, que ya ha llevado las diez canciones de su nuevo trabajo por varios países latinoamericanos.

Jorge Drexler sobre cantar con Elvis Costello: "No me lo puedo creer"

Jorge Drexler agregó que cuando el intérprete de 'This Year's Model' le dijo que sí, no se lo podía creer.

"Me lo dijo con mucha alegría y mucha disposición, y con muchas ganas de hacer cosas. La verdad es que no me lo puedo creer. Llevo unos días ensayando con él, aquí, en Nueva York, hablando mucho con él por teléfono, organizándolo, haciendo una adaptación de la canción que tenemos que cantar", agrega, antes de advertir de que la canción que interpretarán es "una sorpresa".

Para Drexler, Costello es "persona absolutamente deliciosa, con un grado de humildad que resitúa toda la percepción que uno puede tener de un ídolo musical".

Asegura que "actúa con una naturalidad que es totalmente desarmante", hasta el punto -dice- que parece que Costello no es consciente de su propia transcendencia.

"Es una rara avis, tiene una especie de maravillosa ceguera de su trascendencia, es como si no la viera. Me parece la actitud vital más brillante en este trabajo", apunta, antes de insistir en que estos días de convivencia con Costello están siendo para él "una lección de vida".

La influencia de la música latina

La Academia Latina de la Grabación destacó en un comunicado "la diversidad de la música latina y su gran influencia cultural a nivel mundial" y para muestra aludió a los géneros y artistas que figuran en la lista de grabación del año.

En ella coinciden las canciones 'La Fama', de Rosalía con The Weeknd; 'Vale la pena', de Juan Luis Guerra; 'Castillos de arena', de Pablo Alborán; 'Pa'lla voy', de Marc Anthony; 'Provenza', de Karol G; 'Te felicito', de Shakira y Rauw Alejandro; y 'Pa mis muchachas', de Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole con Nathy Peluso; entre otros.

Los nominados este año están distribuidos en 53 categorías y fueron seleccionados entre las más de 18 000 candidaturas presentadas, según la institución, que recordó que las composiciones deben haber sido publicadas entre el 1 de junio del año pasado y el 31 de mayo de este 2022.

(Con información de EFE).

