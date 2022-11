Susana Baca recibió a RPP Noticias en su casa de Santa Bárbara, ubicada en San Luis de Cañete. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Laura Gil

No es poco lo que Susana Baca ha ganado en los últimos dos años. La pandemia pudo significar un freno para su carrera, pero ella siguió componiendo música en su estudio de San Luis de Cañete, donde también vive. El resultado de ese trabajo se tradujo en dos discos, "A Capella", reconocido por la Academia Latina de la Grabación, y el último de ellos llamado "Palabras urgentes", que compitió en los Latin Grammy 2022 a mejor álbum folclórico.

En Perú, como suele pasar, a Susana Baca se le descubrió algo tarde. "No era conocida", dijo a RPP Noticias, sentada en su estudio. "Lo intenté muchísimas veces, pero nada, las puertas cerradas", añadió. Su trayectoria, sin embargo, no ha pasado desapercibida en otros países. Este año, pese a no llevarse el que hubiera sido su cuarto Latin Grammy, su nuevo proyecto alcanzó otros logros.

Producido por Michael League y publicado por la disquera Real World Records, "Palabras urgentes" tuvo una buena acogida entre la crítica especializada del extranjero. La revista británica Songlines, por ejemplo, lo eligió como el disco del año y la invitó a la ceremonia de premiación (la artista nos confesó que no pudo ir a recogerlo). Además, el diario The Guardian le dio una calificación de cuatro estrellas de cinco y elogió la "voz fluida e íntima" de la cantante.

"Grabamos ese disco con Michael en este mismo estudio [de Cañete], y vino la pandemia y fue terrible", contó Susana Baca. "Y entonces recién salió al año siguiente de la pandemia", continuó, "y ha cosechado premios de, por ejemplo, la prensa alemana, que me dio un premio por 'Palabras urgentes'". Allá afuera, cruzando fronteras, la intérpete de 78 años es uno de los nombres bandera del Perú en la industria musical.

"Palabras urgentes", un manifiesto político y artístico

Como en otras de sus propuestas, "Palabras urgentes" respondió a ciertas inquietudes políticas de Susana Baca. Su título, que recuerda al manifiesto poético del grupo Hora Zero, nació como consecuencia de nuestro agitado contexto político. Si en los años 70, estos poetas proclamaron que tenían la tarea de poetizar la catástrofe, la artista hizo lo propio desde la música.

"Es un disco que lo trabajamos profundamente. Lo hicimos con la anterior banda que yo tenía, cuando nos enteramos en el Perú de la investigación en que nos hacen oír los audios de la vergüenza [aquellos que terminaron con la remoción del expresidente Martín Vizcarra]", recordó. "Todo eso [suscitó] una profunda reflexión, rabia y deseos de... eso fue muy fuerte", añadió.





Así, por ejemplo, el tango "Cambalache", compuesto en 1934 por Enrique Santos Discépolo y con una letra de fuerte contenido político, fue incluido en el álbum para seguir esa "indignación que llevábamos a cuestas". "Se me ocurre hacer una versión en panalivio, cambiando nombres. Hemos dejado un espacio libre, transformando este tango que está vigente. Lo que hacemos es escoger tu corrupto y hay montones"; explicó.

Pero "Palabras urgentes" es también un homenaje a las figuras femeninas que para Susana Baca corrían el riesgo de caer en el olvido. "Vi una exposición sobre mujeres del Bicentenario [de la independencia del Perú] y dije: 'Bueno, no se nombran a todas las mujeres'. En el disco las voy a poner", señaló. De ahí que haya homenajes a Micaela Bastidas en "La herida oscura" y otra a la patriota Juana Azurduy con una canción de título homónimo.

