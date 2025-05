Legendaria banda Judas Priest anuncia un documental para celebrar sus más de 50 años de historia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La legendaria banda de heavy metal Judas Priest anunció que el lanzamiento de un documental para celebrar sus más de 50 años de historia.

A través de sus redes sociales, la agrupación británica resaltó que el filme contará la historia de la banda y la de sus integrantes “sin censura”.

“Hemos vivido y respirado metal durante más de cinco décadas, y finalmente estamos convocando a nuestra congregación para presenciar oficialmente nuestras vidas sin censura”, publicó Judas Priest en sus redes sociales oficiales.

El documental, que lleva por título The Ballad of Judas Priest, estará codirigido por el reconocido cineasta Sam Dunn (Metal Evolution) y por Tom Morello, de Rage Against the Machine.

¿Cuándo se estrenará el documental de Judas Priest?

El portal Variety dio algunos detalles del documental de Judas Priest. Por ejemplo, el título del filme es una referencia a la canción de Bob Dylan The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest, de 1967.

La publicación reveló que el documental es una producción de Banger Films y será distribuida por Sony Music Vision. De momento, el documental no tiene fecha de estreno oficial.

Con más de 50 años de historia, Judas Priest es una de las bandas pilares del heavy metal mundial. La agrupación, originaria de Birmingham (Reino Unido), ha vendido más de 50 millones de discos y ha lanzado 19 álbumes de estudio a lo largo de sus más de 50 años de trayectoria.

Con su disco Invincible Shield, de 2024, se convirtió en la primera banda de heavy metal en lanzar álbumes de estudio con 50 años de diferencia.



Iron Maiden también lanzará documental

Iron Maiden, otro de los grandes nombres del metal mundial, celebra este año medio siglo de trayectoria, por lo que tiene previsto una serie de actividades, como el lanzamiento de un libro conmemorativo y un documental.

Además, la ‘Doncella’ emprenderá una nueva gira mundial, que arranca este martes, 27 de mayo, en Hungría. De momento, la banda solo tiene fechas confirmadas en Europa, pero se da por descontado que el tour recorrerá los demás continentes del orbe.