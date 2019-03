Leslie Shaw habló sobre su nueva faceta musical y sobre sus próximas metas. | Fuente: Instagram

Leslie Shaw se ha propuesto internacionalizar su música. Más allá de triunfar en Perú y Colombia, la cantante nacional piensa expandir su público a todo el mundo.

"Soy muy terca. Cuando a mí me dicen: 'no, no puedes'. Yo lo hago. Entonces, yo no quería quedarme en Perú y Colombia. Yo quiero sonar en Estados Unidos, México y Europa. Y en el camino conocí a Armando Lozano, mi actual mánager, y él me dijo si tú quieres cambiar de mercado tienes que venir a Miami. Entonces, tomé mis ahorros de tantos años de trabajo y todo el 2018 iba y venía a Miami", dijo Leslie Shaw en conversación con RPP Noticias.

Luego, la intérprete de "Volverte a ver" y "Si me ves con alguien" habló sobre sus inicios en la música, los cuales estuvieron muy ligados al rock y pop.

"Extraño el rock, sí lo extraño porque me gusta. Pero esto que he descubierto trabajando con nuevos productores y compositores es algo que me trae mucha alegría. Me siento tan completa haciendo música que no me importa el género. El género urbano me está ayudando a cumplir mis sueños", agregó la cantante.



Asimismo, Leslie Shaw reveló que uno de los deseos más grandes de su carrera es ganar un Grammy y continuará trabajando para conseguirlo. "Sí. Ya cumplí que una disquera internacional me firme. Ahora, mi meta es un Grammy", concluyó.

El pasado 7 de marzo Leslie Shaw en colaboración con Mau y Ricky estrenaron el videoclip de la canción "Faldita", la cual ya acumula más de 5 millones de vistas en YouTube. La próxima parada de la artista es México, donde realizará presentaciones en la Ciudad de México (22 de marzo), Puebla (23 de marzo) y Guadalajara (24 de marzo).