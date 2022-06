Leslie Shaw estrenó su nuevo tema 'Poderes'. | Fuente: Instagram

Leslie Shaw se reinventa. Buscando experimentar con sonidos que se alejen del género urbano, la cantante nacional presentó su nueva propuesta musical titulada 'Poderes', una canción de su autoría con la que intenta regresar al estilo que adoptó durante el inicio de su carrera: el pop rock.

El tema también representa para la artista un grito de "liberación" y "desahogo" frente a las etapas difíciles que experimentó durante la pandemia, tanto en lo personal como en lo profesional. Después de estar en Estados Unidos, Leslie regresa al Perú para anunciar que es "una mujer con poderes".

"La pandemia me hizo crecer de muchas formas. Cuando todo empezó me sentí muy sola estando en otro país, me sentí muy insatisfecha con todo lo que había logrado (...) me perdí, me frustré y ya no me sentía feliz con lo que había hecho; así que comencé a replantear mi carrera", dijo al programa 'En Escena' de RPP Noticias.

UN NUEVO RETO

Con tal de hacer música, Shaw admitió que siempre fue complaciente con sus exdisqueras, pero en el trayecto olvidó hacer lo que realmente le gustaba. "Soy yo la que tiene que inspirarse y reinventarse, estar bien anímicamente y no rodearse de gente tóxica de la industria", expresó.

Trabajar de manera independiente significa un gran reto para la carrera de la artista nacional, pero asegura que también es una buena oportunidad para ser real consigo misma, lejos de la gente que intenta confundirla o desconcentrarla. "Quiero hacer música que realmente me haga sentir bien", acotó.

"QUIERO LUCIR MI VOZ"

Leslie quiere ganarse el respeto de sus fans a través de su talento innato sin depender de las vistas de YouTube o de lo que la industria musical exige y difunde. Solo así, según sus declaraciones, tendrá el reconocimiento de los grandes artistas y compositores que destacan a nivel internacional.

"Quiero lucir mi voz, yo soy cantante. Hay muchas artistas nuevas que hacen género urbano y realmente no cantan bien. Yo no me quiero meter en ese mismo paquete", recalcó tras señalar que el dinero es lo que menos le importa para ser feliz en su carrera.

"Tampoco quiero ser cruel conmigo misma y hacer lo que está de moda por dinero. Al final, lo que el dinero me ha traído son amistades falsas y gente que me ha traicionado. No me interesa el dinero, eso va a ser consecuente con lo que yo haga.

