Lô Borges, cantautor brasileño y uno de los fundadores del ‘Clube da Esquina’, falleció a los 73 años

La familia del destacado cantautor confirmó su deceso en redes sociales. Había estado internado en Belo Horizonte desde mediados de octubre por una infección por medicamentos.

Lô Borges, cantautor y uno de los artistas más importantes de Brasil, falleció a los 73 años en la ciudad de Belo Horizonte, según confirmó su familia este lunes.

El artista estuvo internado en el Hospital Unimed Contorno desde el pasado 17 de octubre debido a una intoxicación por medicamentos y el día 25 fue sometido a una traqueotomía. Su deceso ocurrió el último domingo 2 de noviembre.

“Con enorme tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido Lô Borges, a los 73 años, en la noche del domingo, en Belo Horizonte-MG. Luchó con valentía por 17 días, pero ahora partió a descansar. Su arte vivirá para siempre”, indicaron en las redes sociales del artista.

Trayectoria artística

Salomão Borges, más conocido por su nombre artístico Lô Borges, nació en 1952 en la región este de Belo Horizonte y su interés en la música surgió desde su infancia, cuando a los nueve años obtuvo su primera guitarra.

Un año después conoció a Milton Nascimento, quien era su vecino y que le incentivó a continuar tocando. Entonces también se hizo amigo de Beto Guedes, otro importante exponente de la música brasileña.

Junto a ellos fundó el Clube da Esquina, colectivo artístico que destacó durante las décadas de 1960 y 1970 y combinaba estilos musicales como la samba, bossa nova, rock, folk y es parte de la Música Popular Brasileña (MPB).

El colectivo también da título al álbum colaborativo de 1972 entre Lô Borges y Milton Nascimento, considerado por la crítica el mejor álbum brasileño de la historia.

Ese mismo año Lô Borges editó su primer álbum solista homónimo, más conocido como Disco do Tênis y desde entonces ha grabado más de cincuenta discos y es compositor de éxitos como ‘Homem da Rua’, ‘Trem Azul’, ‘Um Girassol da Cor do Seu Cabelo’ y ‘Tudo O Que Você Podia Ser’.

"Lô nos dejará un vacío y una nostalgia enorme, y Brasil pierde a uno de sus artistas más geniales, innovadores y únicos", publicaron en la cuenta oficial de Nascimento, en honor a su amigo.