¿Vendrán al Perú? BTS anuncia fecha para conocer los países de su gira mundial 2026 en Latinoamérica

BTS dará a conocer los países que visitará para su gira mundial 2026 en Latinoamérica.
BTS dará a conocer los países que visitará para su gira mundial 2026 en Latinoamérica. | Fuente: EFE
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

En medio del estreno de su quinto álbum, BTS buscará reencontrarse con sus fans. Conoce la fecha y la hora en que el grupo de k-pop lanzará oficialmente su tour 2026.

BTS está de vuelta. El famoso grupo de k-pop surcoreano acaba de anunciar la fecha y el horario donde dará a conocer los países que visitará para su nueva gira mundial 2026.

Por medio de un comunicado, compartido el último domingo en sus redes sociales, el grupo formado por Jin, Jungkook, J-Hope, Suga, Taehyung, RM y Jimin agradeció a todo el ARMY por hacer posible este reencuentro tras casi cuatro años de ausencia.

En efecto, luego de que los cantantes cumplieran el servicio militar obligatorio por su país, anunciaron el lanzamiento de su quinto álbum para el 20 de marzo de 2026.

"El nuevo álbum tiene un significado especial porque es el lanzamiento de un álbum grupal después de tres años y nueve meses, y, además, muestra la dirección que seguirán los siete miembros a partir de ahora", señaló BTS en su pronunciamiento.

Del mismo modo, la agrupación fundada el 2013 señaló que este nuevo disco tendrá un total 14 canciones que contienen "las historias sinceras que quieren transmitir a ARMY, quienes han estado esperando el regreso completo del grupo".

"Este álbum muestra la música más representativa de BTS y también es su agradecimiento hacia ARMY por haber estado esperando durante todo este tiempo", acotó el grupo.

BTS compartió en sus redes sociales un comunicado oficial sobre su gira mundial 2026.
BTS compartió en sus redes sociales un comunicado oficial sobre su gira mundial 2026. | Fuente: Facebook (BTS)

BTS revela fecha de anuncio oficial de su gira mundial 2026

BTS también dio a conocer la fecha donde dará a conocer los países que visitará para su nueva gira mundial 2026 con el retorno de sus siete integrantes.

De acuerdo con el comunicado, la información de esta nueva gira se hará pública el próximo 14 de enero a las 12 a. m. (en Corea del Sur) donde se darán detalles de los países que visitará la icónica banda.

"Además del lanzamiento de BTS The 5th Album, queremos anunciar también la gira mundial. La información sobre la gira se anunciará el 14 de enero a las 12 am KST. Les pedimos mucho interés y amor por esta promoción que será el nuevo comienzo de BTS", sostiene el pronunciamiento.

Es así como BTS pronto estará deleitando a todo su fandom ARMY con su música, sus coreografías y demás espectáculo que los volvieron una de las bandas más famosas e importantes del mundo pop.

"Por último, queremos dar las gracias a ARMY por esperar durante este largo periodo de tiempo", concluyó e comunicado.

¿Cuándo se lanzará oficialmente la gira mundial de BTS?

La gira mundial de BTS se dará a conocer el próximo 14 de enero a las 12.00 a. m. (hora de Corea del Sur). Asimismo, la preventa de entradas para los conciertos se podrá realizar a partir del 16 de enero a las 11.00 a. m. (hora de Corea de Sur).

¿Cuáles son los horarios de los países para conocer la nueva gira de BTS?

  • 13 de enero.  9.00 a. m. Países: México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
  • 13 de enero. 10.00 a. m.  Países: Perú, Colombia, Ecuador y Panamá.
  • 13 de enero. 11.00 a. m.  Países: Bolivia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico.
  • 13 de enero. 12.00 a. m. Países: Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
  • 14 de enero. 4.00 p. m.  País: España.

¿Qué países en Latinoamérica visitará BTS en su gira 2026?

Hasta el momento, se desconocen los países que visitará BTS en Latinoamérica el 2026. Se especula que el grupo llegará a Brasil y después a México, siendo dos países más habituales para giras internacionales.

De igual manera, países como Perú, Colombia, Chile y Argentina esperarán ser incluidos en la gira del grupo de k-pop generando una gran expectativa entre los fans.

Tags
