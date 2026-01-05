¿Vendrán al Perú? BTS anuncia fecha para conocer los países de su gira mundial 2026 en Latinoamérica

BTS está de vuelta. El famoso grupo de k-pop surcoreano acaba de anunciar la fecha y el horario donde dará a conocer los países que visitará para su nueva gira mundial 2026.

Por medio de un comunicado, compartido el último domingo en sus redes sociales, el grupo formado por Jin, Jungkook, J-Hope, Suga, Taehyung, RM y Jimin agradeció a todo el ARMY por hacer posible este reencuentro tras casi cuatro años de ausencia.

En efecto, luego de que los cantantes cumplieran el servicio militar obligatorio por su país, anunciaron el lanzamiento de su quinto álbum para el 20 de marzo de 2026.

"El nuevo álbum tiene un significado especial porque es el lanzamiento de un álbum grupal después de tres años y nueve meses, y, además, muestra la dirección que seguirán los siete miembros a partir de ahora", señaló BTS en su pronunciamiento.

Del mismo modo, la agrupación fundada el 2013 señaló que este nuevo disco tendrá un total 14 canciones que contienen "las historias sinceras que quieren transmitir a ARMY, quienes han estado esperando el regreso completo del grupo".

"Este álbum muestra la música más representativa de BTS y también es su agradecimiento hacia ARMY por haber estado esperando durante todo este tiempo", acotó el grupo.