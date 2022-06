Lucas 'Kaká' Caballero fue uno de los Wachiturros, pero no era feliz y encontró su pasión en la religión. | Fuente: Difusión | Fotógrafo: D. Fernández.

Lucas 'Kaká' Caballero, uno de los exintegrantes de la agrupación juvenil argentina Los Wachiturros, decidió alejarse de la música para refugiarse en la religión. En una reciente entrevista, el cantante dijo que la fama le trajo muchos problemas a su vida, por lo que decidió abrir su corazón a Dios.

A pesar de haber sido protagonista y testigo del gran éxito del grupo, Caballero dijo que "no le encontraba sentido" a su existencia ni a lo que hacía dentro y fuera de los escenarios con sus excompañeros. Fue entonces que decidió seguir las recomendaciones de su madre y asistir a la iglesia; desde entonces, dejó su carrera como cantante para convertirse en predicador.

"Un día fui (a la iglesia). Estaba el pastor predicando y yo sentía que estaba contando mi historia. Si hay algo que me encanta de Dios es que no nos obliga a nada. Puedo hacer lo que quiera con mi vida, pero no siempre eso me va a hacer bien a mí. Le dije a Dios: 'Si vos existís y sos real, yo necesito un cambio en mi vida'", detalló al programa 'Nosotros a la mañana' de la cadena 'Eltrece'.

HABÍA TOCADO FONDO

El exWachiturro asegura que Dios lo acompaña en su día a día y no duda en predicar a través de su experiencia. "Yo lo probé y lo vivo. No me la contó nadie a mí, y a través de eso trato de dejarles un mensaje a los jóvenes de esta generación de tomar buenas decisiones e ir por sus sueños. Encontré paz interior y empecé a tomar otro tipo de decisiones", señaló.

Lucas admitió que su vida atravesó un duro camino luego de experimentar la pobreza, el bullying y las adicciones. Ahora, recuerda y analiza aquel momento en el que no podía lidiar más con sus problemas. "Llegué a tocar fondo. Estaba lastimando a toda la gente que me rodeaba. Hasta que dije 'basta, no quiero más esto en mi vida'", expresó.



¿QUÉ FUE DE LOS WACHITURROS?

Los Wachiturros, procedentes de la provincia bonaerense de Morón, fue un septeto juvenil que fusionó la cumbia argentina con el reggaeton. La fama les llegó durante el 2011 con la publicación del tema "Tírate un paso".

Desde entonces, su éxito fue imparable, llegando a internacionalizarse. Se presentaron en algunos programas de destacados conductores argentinos como Marcelo Tinelli y Susana Giménez, llegando a picos de sintonía muy pocas veces visto.

Sin embargo, todo lo conseguido se desmoronó por escándalos, litigios judiciales y, principalmente, por el arresto de uno de sus miembros, debido a una denuncia de abuso sexual.

Su separación se produjo en el 2013, pero seis años después, y tras una iniciativa surgida en Instagram, Los Wachiturros intentaron reunirse para realizar una breve gira.

