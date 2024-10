Mateo Sujatovich de Conociendo Rusia: 'Jet Love', su conexión con Perú y cómo la música lo ayuda a escapar de la realidad

En una entrevista con RPP, Mateo Sujatovich, el rostro detrás de Conociendo Rusia, habla sobre su reciente álbum Jet Love, la conexión especial con su público peruano y lo que se puede esperar de su próximo concierto en Lima.

La música de Conociendo Rusia es un viaje de emociones y recuerdos. Mateo Sujatovich, el alma detrás del proyecto, ha logrado que su estilo personal se convierta en una voz potente dentro de la escena del pop rock latinoamericano. Con cuatro discos con la banda, el más reciente titulado Jet Love, el artista argentino ha encontrado su lugar entre los referentes de la nueva generación.

Mateo ha llegado a Lima para ofrecer un concierto el jueves, 24 de octubre, en el Centro de Convenciones Arena de Barranco, donde sus fanáticos lo recibirán con ansias. En conversación con RPP, el cantante compartió sus pensamientos sobre su proceso creativo, su conexión especial con el Perú y lo que significa para él este nuevo capítulo en su música.

Mateo Sujatovich considera a Lima como una segunda casa, destacando la cálida recepción del público peruano, que siempre lo recibe con cariño y entusiasmo.

La creación de Jet Love: un viaje interno

"El disco fue compuesto en tránsito, en aviones, en aeropuertos, en hoteles. Básicamente, se escribió de gira", comenta Mateo, haciendo alusión al título del álbum. Jet Love, lanzado en abril de 2024, no solo es un viaje físico, sino también emocional, donde Sujatovich y su banda, Conociendo Rusia, transforman sus vivencias y observaciones en música.

Aunque el disco tiene un corte predominantemente romántico, también hay espacio para la introspección. Un ejemplo claro es el tema Lo mejor. "Hay algo muy lindo en el hecho de tocar, en disfrutar de eso," reflexiona. "Y bueno, voy al psicoanalista, hablo de mis cosas e intento encontrarle la vuelta a las cosas que no me hacen tan bien o a pensamientos que no son tan positivos, digamos."

Además, Mateo también le canta a esas canciones que tienen el poder de cambiar vidas. Nos confiesa que, en su caso, fueron artistas como Charly García, Fito Páez, Los Beatles y Gustavo Cerati quienes lo marcaron profundamente. De ellos y de muchos otros aprendió sobre la vida y la música. "También pasa con mis propias canciones, esas que no te dejan dormir cuando aparecen".

Por otro lado, Jet Love le permitió concretar colaboraciones que había soñado desde hace tiempo, como la que realizó con Natalia Lafourcade en el sencillo 5 horas menos, el cual fue nominado al Latin Grammy 2024 a Mejor Canción Pop/Rock. "Fue una colaboración soñada. Por suerte, la conocí y tuvimos muy buena onda. A la gente le encanta escucharla en los conciertos," comenta Sujatovich.

La colaboración de Mateo con Natalia Lafourcade en el sencillo '5 horas menos' no solo fue un sueño cumplido, sino que también le valió una nominación al Latin Grammy 2024.Fuente: Instagram: @conociendorusia

La conexión con Perú: un cariño que trasciende fronteras

Perú no es un territorio ajeno para Conociendo Rusia. Desde su primera presentación con el grupo en 2022, Mateo Sujatovich ha sentido una conexión particular con sus fans. "Siempre me tratan muy bien en Perú. Tengo muchos amigos, gente que me quiere y restaurantes por seguir visitando, así que estoy feliz de regresar," comenta emocionado.

Para Mateo, Lima se ha convertido en un lugar que considera como una segunda casa: "El público peruano es hermoso, muy cariñoso. Me reciben en el aeropuerto. Es increíble cómo, estando tan lejos de mi casa, la gente se sabe mis canciones y las canta conmigo". Además, anticipa: "Va a ser un encuentro muy lindo, lo vamos a disfrutar mucho".

A pesar de los logros y el éxito de 'Jet Love', Mateo mantiene una profunda conexión con su entorno, reflexionando sobre las crisis sociales y económicas que afectan al mundo, especialmente a su natal Argentina.Fuente: Instagram: @conociendorusia

La música como escape de la realidad

Aunque Mateo se encuentra inmerso en la gira promocional de Jet Love, no puede evitar reflexionar sobre el contexto actual. Con la situación política y económica de su natal Argentina en constante cambio y un mundo marcado por conflictos y crisis, admite que estos temas lo afectan profundamente: "Ha sido un año muy fuerte, de muchas idas y vueltas. Vivimos en un mundo difícil, con guerras, crisis económicas y sociales. Todo eso me sensibiliza mucho como persona".

A pesar de ello, encuentra en la música un refugio y una manera de contrarrestar lo negativo: "Está la contracara, que es disfrutar de mi música, de las giras, de los shows. Hacer de esos momentos algo súper especial, como una especie de escape a todas las cosas duras que pasan en el mundo". Para Mateo, esos instantes en el escenario son oportunidades para conectar profundamente con su público, y juntos, aunque sea por un rato, escapar a otra realidad a través de sus canciones.

