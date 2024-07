The Smashing Pumpkins en Lima: la icónica banda noventera llega con su gira mundial este 10 de noviembre

La banda de rock alternativo ha confirmado su regreso a Perú como parte de la gira mundial The World Is A Vampire, que recorrerá América Latina a finales de 2024. La preventa de entradas comenzará el 31 de julio.

La agenda de conciertos en Perú sigue moviéndose para el segundo semestre de 2024 y sigue sumando más leyendas del rock. Tras la confirmación de las presentaciones en Lima de Paul McCartney, Keane, Slipknot y Travis, ahora se suma The Smashing Pumpkins, una de las bandas que marcaron la escena musical noventera.



Kandavu anunció el martes que la banda estadounidense regresará para ofrecer un nuevo concierto en el país. La cita será el 10 de noviembre en la Tribuna Norte del Estadio Nacional. Antes de su llegada a Lima, el grupo realizará dos shows en Brasil y otro en Argentina, y luego continuarán su gira por Latinoamérica con presentaciones en Ecuador, Colombia y Costa Rica.



La alineación actual de The Smashing Pumpkins, formada por Billy Corgan, James Iha y Jimmy Chamberlin, traerá su gira The World is a Vampire al Perú después de más de una década desde su primera visita en 2010. La noche promete ser inolvidable con éxitos como 1979, Tonight, Tonight y Bullet with Butterfly Wings.

¿Cuándo empieza la preventa de entradas para The Smashing Pumpkins en Lima?

The Smashing Pumpkins llegarán a Lima en noviembre de este año. La preventa de entradas comenzará el 31 de julio a las 12 m. y se extenderá hasta el 2 de agosto, con un 25 % de descuento disponible en Joinnus para cualquier medio de pago. Además, Kandavu lanzará dos paquetes especiales a partir de las 10:00 a.m. del 31 de julio, que incluirán acceso al backstage, merchandising exclusivo y más sorpresas. La venta general de boletos arrancará el 3 de agosto.

¿Cuáles son los precios de las entradas para The Smashing Pumpkins en Lima?

La preventa de entradas para el concierto de The Smashing Pumpkins en Lima se llevará a cabo del 31 de julio al 2 de agosto con un 25% de descuento, y los precios arrancan desde los 143 soles. La venta general comenzará el 3 de agosto. A continuación, la lista completa de precios oficiales:

Preventa

Platinum: S/319

VIP: S/255

Preferencial: S/199

Tribuna lateral: S/143

Conadis: S/266

Precio regular

Platinum: S/399

VIP: S/319

Preferencial: S/249

Tribuna lateral: S/179

Conadis: S/333

VIP experience

Zero paquete VIP: S/1,948.95

Celestial Colleagues paquete VIP: S/1,068.88

(*) Los precios incluyen la comisión de la ticketera

¿Quiénes son The Smashing Pumpkins?

Formados en 1988 en Chicago bajo el liderazgo de Billy Corgan, The Smashing Pumpkins se destacaron por su capacidad para fusionar una amplia gama de influencias musicales. Mientras muchos grupos del rock alternativo estadounidense se inclinaban hacia una vertiente específica, Corgan buscó explorar y abarcar diversos estilos.



Este enfoque les permitió sobresalir durante el auge del grunge en los años 90. Su álbum debut, Gish (1991), presentó una mezcla única de distorsión y melodía, con temas como Rhinoceros y I Am One que lograron captar la atención de MTV. Sin embargo, el verdadero salto a la fama llegó con su segundo álbum, Siamese Dream (1993), que les otorgó reconocimiento internacional.



El álbum doble Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995) marcó el apogeo de su carrera, con clásicos como 1979, Tonight, Tonight, Zero y Bullet with Butterfly Wings. Este trabajo no solo amplió su rango creativo, sino que también los estableció como una de las bandas más importantes del momento.



Sin embargo, las tensiones internas llevaron a cambios en la formación y a la publicación de Adore (1998) y Machina/The Machines of God (2000). Aunque estos álbumes fueron bien recibidos, no alcanzaron el éxito comercial de sus predecesores y contribuyeron a la ruptura del grupo en el año 2000.



En 2006, Corgan reformó la banda con el baterista Jimmy Chamberlin de la formación original. Desde entonces, han lanzado seis álbumes de estudio más, aunque con cambios en la formación y reacciones divididas entre fans y críticos. Actualmente, la banda está formada por Corgan, Chamberlin y James Iha (también miembro fundador).

