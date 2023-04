Los Backstreet Boys y la cantante Britney Spears son algunos de los artistas con los que ha trabajado Max Martin. | Fuente: Composición

Detrás de toda canción popular, hay una estrella cantándola... y un productor o una productora componiéndola. Ese es, precisamente, Max Martin, un nombre que seguro para muchos es desconocido, pero que en realidad ha resultado determinante para lo que sería la música pop en los últimos años.

Nacido en Suecia, en 1971, Max Martin empezó su carrera musical a fines de la década de 1990, cuando empezó a colaborar con agrupaciones como los Backstreet Boys y Britney Spears. De hecho, fue este productor quien elaboró algunas de sus canciones más escuchadas en su trayectoria.

Si bien el productor sueco no podía hablar inglés adecuadamente, se las ingenió para poner en marcha los sencillos más populares de los últimos diez años. Su carrera fue tan exitosa que logró arrebatarle a Madonna, la 'Reina del pop', varios primeros lugares en los rankings internacionales. De ahí que la audiencia considere que su carrera todavía puede dar mucho más.

Max Martin: su historia

Si bien es conocido en la industria de la música por llamarse Max Martin, su nombre real es otro: Karl Martin Sandberg. Su carrera empezó como músico de algunas bandas musicales de estilo glam metal en su natal Estocolmo (Suecia), pero no paso mucho tiempo para que descifrara que no pertenecía al escenario, sino que debía estar tras bastidores.

El momento más popular en la trayectoria de Martin llegó cuando inició su relación laboral con Britney Spears. De su mano surgió uno de los tempranos éxitos de la estrella pop: 'Baby One More Time'. Un hit que llegó a ubicarse en el primer lugar de la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Asimismo, estuvo detrás de otro exitoso sencillo, como '(You Drive Me) Crazy', que le llevó a alcanzar una posición alta en el medio.

Por su desempeño, Martin obtuvo 25 veces el primer puesto en el Billboard Hot 100 como escritor o coautor. Así, se convirtió en el tercer escritor con más hits de la historia. Frente a toda esta popularidad, el productor optó por la discreción. Por eso, no ofrece muchas entrevistas. ¿El motivo? Considera que la fama no es saludable e incluso le da temor.

Un productor versátil

Ante el cambio de épocas, Max Martin siempre tuvo la capacidad de adaptarse. Curiosamente, si bien el productor sabía armar composiciones con rimas pegajosas, el hecho de que no dominara el inglés en su totalidad le llevaron a escribir letras que no podían entenderse en su mayoría de veces.

Aun así, su carrera no se detuvo. En 1999, Martin empezó a trabajar con la banda Backstreet Boys. Creó, por ejemplo, una de sus canciones más sonadas en las radios de la época (e incluso en nuestra era): 'I Want It That Way'. Sobre este tema, Kevin Richardson, miembro del grupo, comentó que el inglés del productor mejoró significativamente, pese a que en aquel momento podía hablarlo de manera adecuada.

No obstante, Richardson explicó que pese a que los sencillos de Martin no parecen tener mucho sentido, hacen sentir bien a quienes los escuchan. 'I Want It That Way', justamente, es una de esas canciones. Y pasa lo mismo con 'Baby One More Time', donde confundió la palabra "hit" (en español, golpear) con otra equivalente a "llamada". Pero la melodía hizo que el error pasara desapercibido.

Max Martin, una "leyenda"

Katy Perry se ha referido a Martin como una leyenda, mito e ícono. Según la cantante estadounidense, es el productor más sincero que conoce y, apuntó, si bien puede ser crítico, nunca falló en aconsejarla.



Martin atribuye su fama a los programas públicos de educación musical en Suecia. Él menciona que esos cursos le concedieron el estatus que ahora tiene.



NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 24 Estreno: ANTONIA EN LA VIDA, un filme independiente peruano hecho por mujeres

¡Es turno de una película peruana! Se estrena "Antonia en la vida", filme independiente peruano hecho íntegramente por mujeres. Renato León conversó con su directora Natalia Rojas Gamarra sobre el proceso del filme, así como sus proyecciones en el Centro Cultural PUCP y en distintas regiones del país. ¡Escucha y comparte!