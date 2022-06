Mick Jagger dio positivo a COVID-19, y The Rolling Stones suspendieron concierto | Fuente: AFP

El lunes 13 de junio, Mick Jagger dio positivo a COVID-19. Así lo anunció la cuenta oficial de The Rolling Stones en Instagram, a través de un comunicado horas antes de su concierto en Ámsterdan (Países Bajos).

“The Rolling Stones se vieron obligados a cancelar el concierto de esta noche en Ámsterdam en el Johan Cruijff Arena, luego de que Mick Jagger diera positivo después de experimentar síntomas de COVID al llegar al estadio”, se lee en el primer párrafo del comunicado..

La banda señaló que sus integrantes se encuentran tristes por la cancelación del concierto, pero que han priorizado la salud del público, así como de los músicos y el equipo técnico. También indicaron que el concierto tendrá una nueva fecha, y pidió a quienes compraron entradas estar atentos a futuras noticias.

Según informó Hollywood Reporter, algunos seguidores de la banda se encontraban en el estadio Johan Cruijff cuando se enteraron del anuncio de la suspensión del partido. Esta presentación iba formar parte de su gira “Sixty” (“Sesenta”), con la que The Rolling Stones celebran sus sesenta años de formación. Mick Jagger tiene 78 años.



Mick Jagger publicó una foto delante del 'Guernica', famoso cuadro de Picasso, y recibió críticas

Durante su estadía en Madrid, Mick Jagger publicó una foto delante de la obra 'Guernica' de Picasso, en el Museo Reina Sofía, algo que no está permitido por la pinacoteca debido a una cuestión de "calidad de la visita".

El líder de The Rolling Stones ha acompañado esta fotografía de otras imágenes en redes sociales bajo la frase 'disfrutando mucho de lo que ofrece Madrid, desde ángeles caídos al flamenco'. En una de esas instantáneas, el vocalista de la banda, que actúa este miércoles en el Wanda Metropolitano, posa frente al cuadro de Picasso, con una gorra en la mano.

Mick Jagger hizo esta foto durante una visita privada, puesto que los martes es el día de cierre para el público. Desde el Reina Sofía han explicado a Europa Press que los motivos para no permitir fotos delante del cuadro es el de "la calidad de la visita" y no otros relacionados por ejemplo con los derechos de imagen.

Así, se pretenden evitar aglomeraciones y otros tipos de conductas que reducirían la "calidad" de la visita, argumentan desde el museo, matizando que tampoco se trata de una cuestión de estado de conservación de la obra. Además, recuerdan que en los últimos tiempos se ha abierto la mano en este aspecto --hay múltiples imágenes de visitantes junto al cuadro-- y que es "prácticamente una recomendación".

Esta situación ha provocado las quejas de algunos usuarios, que han asegurado que desde el museo no se permite sacar imágenes de la obra a los visitantes. De hecho, esta no es la primera vez que ocurre con un visitante famoso, puesto que en 2016 el actor Pierce Brosnan también se vio envuelto en una polémica por una foto subida por el propio museo.

Por entonces, debido a las quejas, el Reina Sofía hizo público un comunicado en su perfil de Facebook en el que pedía disculpas por el malestar de los usuarios, explicando que la polémica fotografía era "una acción de comunicación" como "otras muchas similares realizadas a lo largo de la historia" del museo.

(Con información de Europa Press)

