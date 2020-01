Los tres miembros de la banda siguieron en la música, aunque en grupos diferentes. | Fuente: Kerrang

Nirvana fue una de las bandas más influyentes nacidas en los 90. Con la muerte de Kurt Cobain, su vocalista, los demás miembros empezaron su camino propio en la música, pero en muy pocas ocasiones lo volvieron hacer como un solo grupo. Por fortuna. este sábado 4 de enero será una de esas pocas veces en las que los podremos ver en acción.

Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear se reunirán esta noche en el “Heaven is Rock and Roll”, evento benéfico que se desarrollará en Los Ángeles y que también contará con la presencia de Marilyn Manson, Beck y Cheap Trick en el Hollywood Palladium. Los fondo serán para de la organización benéfica The Art of Elysium.





Cartel oficial del evento. | Fuente: The Art of Elysium

La última vez que tocaron juntos fue en 2018 para el festival California Jam, teniendo a John McCauley y a Joan Jett como vocalistas. En esa ocasión se tocaron grandes clásicos como “Breed”, “In Bloom” o “Smells Like Teen Spirit”.

Hace algunas semanas, el videoclip de la canción más popular de la agrupación, 'Smell sLike Teen Spirit", alcanzó las mil millones de reproducciones en YouTube.