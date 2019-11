Mon Laferte sobre crisis en Chile: “Si tengo que quemar un supermercado, que me ha robado toda la vida…, yo lo hago”

Mon Laferte causó revuelo en las redes sociales tras sus fuertes declaraciones sobre la crisis en Chile. | Fuente: Instagram

No se guardó nada. La cantante chilena Mon Laferte volvió a denunciar la situación actual de su país, pero ya no sobre una alfombra roja, como lo hizo en los Latin Grammy 2019, sino durante una entrevista que le hizo la periodista colombiana Patricia Janiot.

Luego de que Mon se pronunciara sobre aquellos medios de comunicación que minimizaron las pérdidas humanas durante las protestas, la periodista Janiot respondió que también existen cifras correspondientes a saqueos y destrucciones producidas por protestantes.

“¿A ti te parece que quemar un supermercado, que está asegurado, que son transnacionales, de empresarios millonarios, es más importante que la vida de la gente? ¿Que merece la pena sacar a los militares a la calle y reprimir al pueblo por un bien material? ¿Por un bien que nos ha robado durante toda la vida?”, respondió la cantante chilena.

Asimismo, la intérprete, que recibió un Latin Grammy como Mejor Álbum de Música Alternativa por su disco "Norma", sostuvo ante las afirmaciones de Janiot sobre las estaciones de Metro incendiadas: “Te tengo que interrumpir ahí, porque también eso se está estudiando. Hay muchos casos donde la misma policía y los mismos militares fueron quienes estuvieron incendiando. Eso todavía no está claro”.

Tras estas declaraciones, la cantante de “Tu falta de querer” aseguró que no está a favor de ningún tipo de violencia, aunque sí quemaría un supermercado que le ha robado toda la vida para exigir lo que le corresponde como derecho básico.

“Si tengo que ir a quemar un supermercado, que me ha robado toda la vida, para exigir lo que me ha correspondido por un derecho básico, yo lo hago. Porque estamos hablando de vidas humanas, no de bienes materiales. El mundo tiene que dejar de ser tan individualista, dejar de estar pensando en su dinero y mirar un poquito al del lado”, señaló de manera contundente.