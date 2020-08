Los MTV Video Music Awards 2020 congregarán a artistas como Lady Gaga, Ariana Grande, Miley Cyrus y más. | Fuente: Captura de pantalla | MTV

Los MTV Video Music Awards 2020 congregarán a una serie de artistas como Lady Gaga, Ariana Grande, Miley Cyrus y más, quienes cantarán sus mejores temas en el Barclays Center y otros cuatro escenarios ubicados en la ciudad de Nueva York.

FECHA DEL EVENTO

El domingo 30 de agosto se llevará a cabo uno de los eventos más grandes en la industria musical donde BTS actuará por primera vez en la ceremonia de los premios.

Según anunció el canal MTV, BTS, que está nominado a tres premios MTV VMA's, tiene previsto interpretar, en un evento sin público, su nuevo single en inglés "Dynamite".

HORARIOS DE LOS MTV VMA's 2020

Conoce la lista de horarios en el que podrás ver en vivo la premiación y los conciertos de los MTV Video Music Awards 2020 según tu país.

Perú: 17:00 h. - 20:30 h.

México: 17:00 h. - 20:30 h.

España: 00:00 h. - 3:30 h. (del día siguiente)

Estados Unidos: 15:00 h. - 18:30 h.

Argentina: 19:00 h. - 22:30 h.

Colombia: 17:00 h. - 20:30 h.

¿EN QUÉ CANAL VER EL SHOW?

El 30 de agosto podrás ser parte de los MTV VMA's 2020 y verlos en el canal MTV. Estos son los proveedores.

Movistar: 602

DirecTV: 264

Dish Network: Canal 260

Sky: Canal 70

Megacable: Canal 606 (SD)

Axtel: Canal 685

LISTA DE NOMINADOS

Lady Gaga y Ariana Grande lideran las nominaciones de los MTV Video Music Awards 2020, con nueve candidaturas cada una, incluido su éxito conjunto "Rain On Me" que podría alzarse como video y canción del año.



Tras ellas se situaron Billie Eilish y The Weekend, con seis candidaturas cada uno y Taylor Swift, con cinco menciones ya que su aclamado último trabajo, "Folklore", se lanzó fuera de plazo.



Entre los latinos nominados, de las cuatro candidaturas de J Balvin tres fueron a mejor vídeo latino y otra por su colaboración con Black Eyed Peas en "Ritmo (Bad Boys For Life)".