Elvis Crespo agradeció a Bad Bunny el homenaje en su videoclip de "Neverita". | Fuente: Composición (Instagram)

El cantante Elvis Crespo expresó su agradecimiento con Bad Bunny por el homenaje que le rindió a su tema 'Suavemente' con el lanzamiento del videoclip del tema 'Neverita'. A través de redes sociales, el merenguero aseguró que le había encantado el material estrenado por el popular 'Conejo Malo'.

"Ayer me entero de que Benito lanza una canción de su álbum, 'Un verano sin ti', que se titula 'Neverita', y utilizó visuales inspirados en el video de 'Suavemente'. De veras que me gustó muchísimo, me encantó", dijo el intérprete de 51 años en un video publicado en su cuenta de Facebook.

Según confesó Elvis Crespo, que un artista como Bad Bunny rinda tributo así a su "arte" la "hace sentir muy agradecido". "Muy humildemente le doy las gracias a él y a su equipo de trabajo por haber considerado hacer esa parte de mi historia, como lo es el video de 'Suavemente'", señaló.

No le bastó con agradecer. El cantante cuya carrera despegó a fines de los años 90 también compartió el videoclip de 'Neverita' en su cuenta de TikTok, donde hizo una comparación con el tema que formó parte de su álbum debut en 1998.





La historia detrás de 'Suavemente', el hit noventero de Elvis Crespo



En otro video publicado en su cuenta de Instagram, Elvis Crespo contó la historia que enmarcó la salida del videoclip de 'Suavemente', lanzado hace 25 años. Según el popular 'Ídolo de ídolos del merengue', aquel video musical no le gustó nada cuando lo vio terminado.

"Cuando hice 'Suavemente' hace 25 años atrás y vi toda la edición y todos los efectos, recuerdo que me deprimí. Y esa energía se la di al equipo de trabajo. No nos gustó el video. Y salí deprimido hasta que lo estrenamos en Telemundo y fue un boom, la canción explotó", contó.

Desde entonces, alrededor de todo el globo, este sencillo de Elvis Crespo se volvió en el más emblemático de su carrera. Formó parte de su primer álbum de estudio, el cual recibió una nominación en los Grammy a mejor álbum latino tropical tradicional.

Recientemente, su icónica canción volvió a dar la vuelta al mundo después de que la estrella de Hollywood, Anthony Hopkins, la pusiera como música de fondo en uno de sus bailes que suele grabar y publicar en redes sociales.

'Neverita', un video de los 90 en pleno siglo XXI

Bad Bunny continúa cosechando éxitos tras romper las barreras musicales con un estilo diferente al de otros artistas de reggaetón. Esta vez, el popular ‘Conejo malo’ lanzó el videoclip de su tema ‘Neverita’ que, con menos de un día de haberse estrenado, ya tiene más de 5 millones de vistas.

Para este video, el artista se inspiró en los años 90 con una resolución 480p, es decir, sin HD. Además, le rindió homenaje a Elvis Crespo al simular ser su canción ‘Suavemente’.

Imitando los looks del cantante de merengue, Bad Bunny ha recibido miles de comentarios positivos de sus seguidores por haberle hecho recordar a los éxitos musicales de esa época.

Cabe señalar que 'Neverita' se ha convertido en el cuarto tema de 'Un verano sin ti' y busca repetir el éxito de sus otros lanzamientos 'Titi Me Preguntó', 'Me Porto Bonito' y 'Moscow Mule'.





