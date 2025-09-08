MTV VMAs 2025: Lady Gaga y Ariana Grande, las máximas ganadoras en una noche dominada por mujeres

La gala de los MTV Video Music Awards coronó a Lady Gaga y Ariana Grande como las grandes triunfadoras, en una edición marcada por el poder femenino.

Este domingo, la música se vistió de gala en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, con una edición de los MTV Video Music Awards (VMAs) marcada por el liderazgo femenino. Lady Gaga fue la gran vencedora al llevarse cuatro de los doce premios a los que estaba nominada, mientras que Ariana Grande conquistó tres, incluido el codiciado galardón a Video del Año.

Gaga regresó al escenario de los VMAs después de cinco años, esta vez con una presentación pregrabada. Al recibir el premio a Artista del Año, expresó: “Ser artista es una disciplina, un oficio que toca el corazón de alguien, donde nacen raíces y se recuerda soñar. Es una responsabilidad lograr que el público sonría, baile, llore y se libere. Es un método para construir entendimiento y celebrar la comunidad”. También ganó en Mejor Colaboración (por Die with a Smile con Bruno Mars), Mejor Dirección y Dirección de Arte (por Abracadabra).

Por su parte, Ariana Grande se llevó Video del Año gracias a Brighter Days Ahead, además de los premios a Mejor Video Pop y Mejor Video de Formato Largo. La cantante sumó tres victorias en una noche en la que competía en siete categorías. Sabrina Carpenter también brilló con una explosiva presentación de Tears y ganó en tres rubros: Mejor Artista Pop, Mejor Álbum (Short n’ Sweet) y Mejores Efectos Visuales (por Manchild).

Más ganadores en los VMAs

Bruno Mars, Tate McRae y Doechii se llevaron dos premios cada uno. Mars fue el único artista masculino con múltiples victorias. En el K-pop, BLACKPINK triunfó como Mejor Grupo, mientras que sus integrantes Rosé y Lisa también destacaron de manera individual: Rosé ganó Canción del Año (junto a Mars) por APT y Lisa obtuvo Mejor K-pop con Born Again, colaboración junto a Doja Cat y RAYE.

McRae conquistó Canción del Verano con Just Keep Watching (de F1: La película), superando a temas que habían llegado al número 1 del Billboard Hot 100 como Ordinary de Alex Warren, What I Want de Morgan Wallen con McRae, Manchild de Sabrina Carpenter y Golden de HUNTR/X, parte de la exitosa cinta Cazadoras de demonios K-pop, el filme más popular en la historia de Netflix.

Mariah, Ricky y Busta

Mariah Carey fue otra de las grandes protagonistas al recibir el Video Vanguard Award y ganar en Mejor Video R&B, su primer Moon Person en casi cuatro décadas de trayectoria. “No sé por qué tardó tanto en pasar”, dijo con humor. La cantante cautivó con un medley de clásicos como Sugar Sweet, Fantasy (Bad Boy Remix), Honey & Heartbreaker, Obsessed, It’s Like That, Type Dangerous y We Belong Together.

Ricky Martin fue homenajeado con el primer Latin Icon Award en la historia de los VMAs, tras un repaso en vivo de sus mayores éxitos, incluyendo Livin’ la Vida Loca, Pégate, Shake Your Bon-Bon, Vente Pa’ Ca, María y The Cup of Life. Finalmente, Busta Rhymes recibió el Rock the Bells Visionary Award y encendió al público con potentes interpretaciones de Break Ya Neck, Gimme Some More, Scenario, Touch It, Put Your Hands Where My Eyes Can See y Pass the Courvoisier.

