MTV VMAs 2025: Lady Gaga, Rosé, Mariah Carey y todos los ganadores del Moon Person en los Video Music Awards

Lady Gaga, Rosé y Mariah Carey brillaron en la edición 41 de los MTV VMAs, que reunió a las estrellas más importantes de la música. Estos son todos los ganadores.
La música vivió su gran fiesta este domingo en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, con una nueva edición de los MTV Video Music Awards (VMAs). La ceremonia reunió a las principales estrellas de la industria y estuvo marcada por actuaciones memorables y sorpresas en el escenario.
La gran favorita de la noche fue Lady Gaga, quien llegó con 12 nominaciones, incluidas Artista del Año y Canción del Año, gracias al éxito de su último álbum Mayhem. Con este récord, la cantante superó a Taylor Swift, que había liderado las nominaciones en las dos ediciones anteriores.
Desde las 5 p. m., desfilaron por la alfombra roja figuras como Paris Hilton, MrBeast, Doja Cat, Sabrina Carpenter, Ariana Grande y Ricky Martin, quien recibió el primer Latin Icon Award. Otra aparición destacada fue la de Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, intérpretes de Golden, tema principal de Cazadoras de demonios kpop, la película más vista en la historia de Netflix y número uno en Billboard y Spotify.
La entrega de premios comenzó en la pregala con Alex Warren como Mejor Artista Nuevo, Sombr (Back to Friends) en Mejor Artista Alternativo, y Lisa junto a Doja Cat y Raye con Born Again en Mejor K-pop. Por otro lado Mariah Carey recibió su primer Moon Person por Type Dangerous. “No sé por qué tardó tanto en pasar”, comentó. Y todavía quedaban más premios por revelarse…
Lista completa de nominados a los MTV VMAs 2025
Video del año
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead
- Billie Eilish – Birds of a Feather
- Kendrick Lamar – Not Like Us
- Lady Gaga and Bruno Mars – Die with a Smile
- Rosé and Bruno Mars – Apt.
- Sabrina Carpenter – Manchild
- The Weeknd and Playboi Carti – Timeless
Artista del Año
- Lady Gaga 🏆
- Bad Bunny
- Beyoncé
- Kendrick Lamar
- Morgan Wallen
- Taylor Swift
- The Weeknd
Canción del Año
- Rosé and Bruno Mars – Apt. 🏆
- Alex Warren – Ordinary
- Billie Eilish – Birds of a Feather
- Doechii – Anxiety
- Ed Sheeran – Sapphire
- Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry
- Lady Gaga and Bruno Mars – Die with a Smile
- Lorde – What Was That
- Tate McRae – Sports Car
- The Weeknd and Playboi Carti – Timeless
Mejor Álbum
- Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
- Kendrick Lamar – GNX
- Lady Gaga – Mayhem
- Morgan Wallen – I'm the Problem
- Sabrina Carpenter – Short n' Sweet
- The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
Mejor Artista Nuevo
- Alex Warren 🏆
- Ella Langley
- Gigi Perez
- Lola Young
- Sombr
- The Marías
Actuación del Año de MTV PUSH
- Shaboozey – A Bar Song (Tipsy) (Ago. 2024)
- Ayra Starr – Last Heartbreak Song (Sept. 2024)
- Mark Ambor – Belong Together (Oct. 2024)
- Lay Bankz – Graveyard (Nov. 2024)
- Dasha – Bye Bye Bye (Dic. 2024)
- Katseye – Touch (Ene. 2025)
- Jordan Adetunji – Kehlani (Feb. 2025)
- Leon Thomas – Yes It Is (Mar. 2025)
- Livingston – Shadow (Abr. 2025)
- Damiano David – Next Summer (May. 2025)
- Gigi Perez – Sailor Song (Jun. 2025)
- Role Model – Sally, When the Wine Runs Out (Jul. 2025)
Mejor Video Pop
- Alex Warren – Ordinary
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead
- Ed Sheeran – Sapphire
- Lady Gaga and Bruno Mars – Die with a Smile
- Rosé and Bruno Mars – Apt.
- Sabrina Carpenter – Manchild
Mejor Video Hip Hop
- Doechii – Anxiety
- Drake – Nokia
- Eminem feat. Jelly Roll – Somebody Save Me
- GloRilla feat. Sexyy Red – Whatchu Kno About Me
- Kendrick Lamar – Not Like Us
- LL Cool J feat. Eminem – Murdergram Deux
- Travis Scott – 4x4
Mejor Video R&B
- Mariah Carey – Type Dangerous 🏆
- Chris Brown – Residuals
- Leon Thomas and Freddie Gibbs – Mutt (Remix)
- PartyNextDoor – No Chill
- Summer Walker – Heart of a Woman
- SZA – Drive
- The Weeknd and Playboi Carti – Timeless
Mejor Video Alternativo
- Sombr – Back to Friends 🏆
- Gigi Perez – Sailor Song
- Imagine Dragons – Wake Up
- Lola Young – Messy
- MGK and Jelly Roll – Lonely Road
- The Marías – Back to Me
Mejor Video Rock
- Coldplay – All My Love
- Evanescence – Afterlife (From the Netflix Series Devil May Cry)
- Green Day – One Eyed Bastard
- Lenny Kravitz – Honey
- Linkin Park – The Emptiness Machine
- Twenty One Pilots – The Contract
Mejor Video Latino
- Bad Bunny – Baile Inolvidable
- J Balvin – Río
- Karol G – Si Antes Te Hubiera Conocido
- Peso Pluma – La Patrulla
- Rauw Alejandro and Romeo Santos – Khé?
- Shakira – Soltera
Mejor Video K-pop
- Lisa feat. Doja Cat and Raye – Born Again 🏆
- Aespa – Whiplash
- Jennie – Like Jennie
- Jimin – Who
- Jisoo – Earthquake
- Stray Kids – Chk Chk Boom
- Rosé – Toxic Till the End
Mejor Video Afrobeats
- Tyla – Push 2 Start 🏆
- Asake and Travis Scott – Active
- Burna Boy and Travis Scott – TaTaTa
- Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – Shake It to the Max (Fly)
- Rema – Baby (Is It a Crime)
- Tems and Asake – Get It Right
- Wizkid and Brent Faiyaz – Piece of My Heart
Mejor Video Country
- Megan Moroney – Am I Okay? 🏆
- Chris Stapleton – Think I'm in Love with You
- Cody Johnson and Carrie Underwood – I'm Gonna Love You
- Jelly Roll – Liar
- Lainey Wilson – 4x4xU
- Morgan Wallen – Smile
Mejor Colaboración
- Bailey Zimmerman and Luke Combs – Backup Plan
- Kendrick Lamar and SZA – Luther
- Lady Gaga and Bruno Mars – Die with a Smile
- Post Malone feat. Blake Shelton – Pour Me a Drink
- Rosé and Bruno Mars – Apt.
- Selena Gomez and Benny Blanco – Sunset Blvd
Mejor Video de Formato Largo
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead
- Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos (Short Film)
- Damiano David – Funny Little Stories
- Mac Miller – Balloonerism
- Miley Cyrus – Something Beautiful
- The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
Video para el Bien
- Burna Boy – Higher
- Charli XCX feat. Billie Eilish – Guess
- Doechii – Anxiety
- Eminem feat. Jelly Roll – Somebody Save Me
- Selena Gomez and Benny Blanco – Younger and Hotter Than Me
- Zach Hood feat. Sasha Alex Sloan – Sleepwalking
- Melanie Martinez – LEECHES
Mejor Grupo
- Aespa
- All Time Low
- Backstreet Boys
- Blackpink
- Coldplay
- Evanescence
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Imagine Dragons
- Jonas Brothers
- The Usos
- Katseye
- My Chemical Romance
- Seventeen
- Stray Kids
- The Marías
- Twenty One Pilots
Canción del Verano
- Tate McRae – Just Keep Watching 🏆
- Addison Rae – Headphones On
- Alex Warren – Ordinary
- Benson Boone – Mystical Magical
- BigXthaPlug junto a Bailey Zimmerman – All the Way
- Chappell Roan – The Subway
- Demi Lovato – Fast
- Doja Cat – Jealous Type
- Huntr/x: Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami – Golden
- Jessie Murph – Blue Strips
- Justin Bieber – Daisies
- Moliy, Silent Addy, Skillibeng y Shenseea – Shake It to the Max (Fly) (Remix)
- Morgan Wallen junto a Tate McRae – What I Want
- Ravyn Lenae junto a Rex Orange County – Love Me Not
- Sabrina Carpenter – Manchild
- Sombr – 12 to 12
Mejor Dirección
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead (Dir: Christian Breslauer)
- Charli XCX feat. Billie Eilish – Guess (Dir: Aidan Zamiri)
- Kendrick Lamar – Not Like Us (Dir: Dave Free y Kendrick Lamar)
- Lady Gaga – Abracadabra (Dir: Gaga, Bethany Vargas y Parris Goebel)
- Rosé and Bruno Mars – Apt. (Dir: Bruno Mars y Daniel Ramos)
- Sabrina Carpenter – Manchild (Dir: Vania Heymann y Gal Muggia)
Mejor Dirección de Arte
- Charli XCX feat. Billie Eilish – Guess (Dir. arte: Daniel Lane)
- Kendrick Lamar – Not Like Us (Dir. arte: Freyja Bardell)
- Lady Gaga – Abracadabra (Dir. arte: Wesley Goodrich)
- Lorde – Man of the Year (Dir. arte: Chad Keith y Jenny Lass)
- Miley Cyrus – End of the World (Dir. arte: David Meyer)
- Rosé and Bruno Mars – Apt. (Dir. arte: Elizabet Puksto)
Mejor Fotografía
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead (DP: Jeff Cronenweth)
- Ed Sheeran – Sapphire (DP: Nic Minns)
- Kendrick Lamar – Not Like Us (DP: Xiaolong Liu)
- Lady Gaga – Abracadabra (DP: Xiaolong Liu)
- Miley Cyrus – Easy Lover (DP: Benoît Debie)
- Sabrina Carpenter – Manchild (DP: Chris Ripley)
Mejor Edición
- Charli XCX feat. Billie Eilish – Guess (Editor: Neal Farmer)
- Ed Sheeran – Sapphire (Editor: Liam Pethick)
- Kendrick Lamar – Not Like Us (Editores: Chaz Smedley y Eddy Street Post)
- Lady Gaga – Abracadabra (Editora: Sofia Kerpan)
- Sabrina Carpenter – Manchild (Editores: Heymann, Muggia, Rondeau)
- Tate McRae – Just Keep Watching (Editores: William Town y Modern Post)
Mejor Coreografía
- Doechii – Anxiety (Coreógrafo: Robbie Blue)
- FKA Twigs – Eusexua (Coreógrafa: Zoi Tatopoulos)
- Kendrick Lamar – Not Like Us (Coreógrafa: Charm La'Donna)
- Lady Gaga – Abracadabra (Coreógrafa: Parris Goebel)
- Tyla – Push 2 Start (Coreógrafa: Lee-ché Janecke)
- Zara Larsson – Pretty Ugly (Coreógrafa: Zoi Tatopoulos)
Mejores Efectos Visuales
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead (VFX: Mathematic)
- Lady Gaga – Abracadabra (VFX: Yeap Crew, Karikh, Eyth)
- Rosé and Bruno Mars – Apt. (VFX: Maksymilian Rafal Ojster)
- Sabrina Carpenter – Manchild (VFX: Heymann y Tal Baltuch)
- Tate McRae – Just Keep Watching (VFX: Daniel Saldivar y White Rhino VFX)
- The Weeknd – Hurry Up Tomorrow (VFX: Zeke Faust)