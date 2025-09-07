MTV VMAs 2025: Lady Gaga, Rosé, Mariah Carey y todos los ganadores del Moon Person en los Video Music Awards

Lady Gaga, Rosé y Mariah Carey brillaron en la edición 41 de los MTV VMAs, que reunió a las estrellas más importantes de la música. Estos son todos los ganadores.

La música vivió su gran fiesta este domingo en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, con una nueva edición de los MTV Video Music Awards (VMAs). La ceremonia reunió a las principales estrellas de la industria y estuvo marcada por actuaciones memorables y sorpresas en el escenario.

La gran favorita de la noche fue Lady Gaga, quien llegó con 12 nominaciones, incluidas Artista del Año y Canción del Año, gracias al éxito de su último álbum Mayhem. Con este récord, la cantante superó a Taylor Swift, que había liderado las nominaciones en las dos ediciones anteriores.

Desde las 5 p. m., desfilaron por la alfombra roja figuras como Paris Hilton, MrBeast, Doja Cat, Sabrina Carpenter, Ariana Grande y Ricky Martin, quien recibió el primer Latin Icon Award. Otra aparición destacada fue la de Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, intérpretes de Golden, tema principal de Cazadoras de demonios kpop, la película más vista en la historia de Netflix y número uno en Billboard y Spotify.

La entrega de premios comenzó en la pregala con Alex Warren como Mejor Artista Nuevo, Sombr (Back to Friends) en Mejor Artista Alternativo, y Lisa junto a Doja Cat y Raye con Born Again en Mejor K-pop. Por otro lado Mariah Carey recibió su primer Moon Person por Type Dangerous. “No sé por qué tardó tanto en pasar”, comentó. Y todavía quedaban más premios por revelarse…

That's our 2025 #VMA Latin Icon Recipient 👏 Honored to honor you, @Ricky_Martin! pic.twitter.com/RrV1gnC1gy — Video Music Awards (@vmas) September 8, 2025

Lista completa de nominados a los MTV VMAs 2025

Video del año

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Billie Eilish – Birds of a Feather

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga and Bruno Mars – Die with a Smile

Rosé and Bruno Mars – Apt.

Sabrina Carpenter – Manchild

The Weeknd and Playboi Carti – Timeless

Artista del Año

Lady Gaga 🏆

🏆 Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Canción del Año

Rosé and Bruno Mars – Apt. 🏆

🏆 Alex Warren – Ordinary

Billie Eilish – Birds of a Feather

Doechii – Anxiety

Ed Sheeran – Sapphire

Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry

Lady Gaga and Bruno Mars – Die with a Smile

Lorde – What Was That



Tate McRae – Sports Car

The Weeknd and Playboi Carti – Timeless

Mejor Álbum

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Kendrick Lamar – GNX

Lady Gaga – Mayhem

Morgan Wallen – I'm the Problem

Sabrina Carpenter – Short n' Sweet

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Mejor Artista Nuevo

Alex Warren 🏆

🏆 Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

Sombr

The Marías

Actuación del Año de MTV PUSH

Shaboozey – A Bar Song (Tipsy) (Ago. 2024)

Ayra Starr – Last Heartbreak Song (Sept. 2024)

Mark Ambor – Belong Together (Oct. 2024)

Lay Bankz – Graveyard (Nov. 2024)

Dasha – Bye Bye Bye (Dic. 2024)

Katseye – Touch (Ene. 2025)

Jordan Adetunji – Kehlani (Feb. 2025)

Leon Thomas – Yes It Is (Mar. 2025)

Livingston – Shadow (Abr. 2025)

Damiano David – Next Summer (May. 2025)

Gigi Perez – Sailor Song (Jun. 2025)

Role Model – Sally, When the Wine Runs Out (Jul. 2025)

Mejor Video Pop

Alex Warren – Ordinary

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Ed Sheeran – Sapphire

Lady Gaga and Bruno Mars – Die with a Smile

Rosé and Bruno Mars – Apt.

Sabrina Carpenter – Manchild

Mejor Video Hip Hop

Doechii – Anxiety

Drake – Nokia

Eminem feat. Jelly Roll – Somebody Save Me

GloRilla feat. Sexyy Red – Whatchu Kno About Me

Kendrick Lamar – Not Like Us

LL Cool J feat. Eminem – Murdergram Deux

Travis Scott – 4x4

Mejor Video R&B

Mariah Carey – Type Dangerous 🏆

🏆 Chris Brown – Residuals

Leon Thomas and Freddie Gibbs – Mutt (Remix)

PartyNextDoor – No Chill

Summer Walker – Heart of a Woman

SZA – Drive

The Weeknd and Playboi Carti – Timeless

Mejor Video Alternativo

Sombr – Back to Friends 🏆

🏆 Gigi Perez – Sailor Song

Imagine Dragons – Wake Up

Lola Young – Messy

MGK and Jelly Roll – Lonely Road

The Marías – Back to Me

Mejor Video Rock

Coldplay – All My Love

Evanescence – Afterlife (From the Netflix Series Devil May Cry)

Green Day – One Eyed Bastard

Lenny Kravitz – Honey

Linkin Park – The Emptiness Machine

Twenty One Pilots – The Contract

Mejor Video Latino

Bad Bunny – Baile Inolvidable

J Balvin – Río

Karol G – Si Antes Te Hubiera Conocido

Peso Pluma – La Patrulla

Rauw Alejandro and Romeo Santos – Khé?

Shakira – Soltera

Mejor Video K-pop

Lisa feat. Doja Cat and Raye – Born Again 🏆

🏆 Aespa – Whiplash

Jennie – Like Jennie

Jimin – Who

Jisoo – Earthquake

Stray Kids – Chk Chk Boom

Rosé – Toxic Till the End

Mejor Video Afrobeats

Tyla – Push 2 Start 🏆

🏆 Asake and Travis Scott – Active

Burna Boy and Travis Scott – TaTaTa

Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – Shake It to the Max (Fly)

Rema – Baby (Is It a Crime)

Tems and Asake – Get It Right

Wizkid and Brent Faiyaz – Piece of My Heart

Mejor Video Country

Megan Moroney – Am I Okay? 🏆

🏆 Chris Stapleton – Think I'm in Love with You

Cody Johnson and Carrie Underwood – I'm Gonna Love You

Jelly Roll – Liar

Lainey Wilson – 4x4xU

Morgan Wallen – Smile

Mejor Colaboración

Bailey Zimmerman and Luke Combs – Backup Plan

Kendrick Lamar and SZA – Luther

Lady Gaga and Bruno Mars – Die with a Smile

Post Malone feat. Blake Shelton – Pour Me a Drink

Rosé and Bruno Mars – Apt.

Selena Gomez and Benny Blanco – Sunset Blvd

Mejor Video de Formato Largo

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos (Short Film)

Damiano David – Funny Little Stories

Mac Miller – Balloonerism

Miley Cyrus – Something Beautiful

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Video para el Bien

Burna Boy – Higher

Charli XCX feat. Billie Eilish – Guess

Doechii – Anxiety

Eminem feat. Jelly Roll – Somebody Save Me

Selena Gomez and Benny Blanco – Younger and Hotter Than Me

Zach Hood feat. Sasha Alex Sloan – Sleepwalking

Melanie Martinez – LEECHES

Mejor Grupo

Aespa

All Time Low

Backstreet Boys

Blackpink

Coldplay

Evanescence

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Imagine Dragons

Jonas Brothers

The Usos

Katseye

My Chemical Romance

Seventeen

Stray Kids

The Marías

Twenty One Pilots

Canción del Verano

Tate McRae – Just Keep Watching 🏆

Addison Rae – Headphones On

Alex Warren – Ordinary

Benson Boone – Mystical Magical

BigXthaPlug junto a Bailey Zimmerman – All the Way

Chappell Roan – The Subway

Demi Lovato – Fast

Doja Cat – Jealous Type

Huntr/x: Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami – Golden

Jessie Murph – Blue Strips

Justin Bieber – Daisies

Moliy, Silent Addy, Skillibeng y Shenseea – Shake It to the Max (Fly) (Remix)

Morgan Wallen junto a Tate McRae – What I Want

Ravyn Lenae junto a Rex Orange County – Love Me Not

Sabrina Carpenter – Manchild

Sombr – 12 to 12



Mejor Dirección

Ariana Grande – Brighter Days Ahead (Dir: Christian Breslauer)

Charli XCX feat. Billie Eilish – Guess (Dir: Aidan Zamiri)

Kendrick Lamar – Not Like Us (Dir: Dave Free y Kendrick Lamar)

Lady Gaga – Abracadabra (Dir: Gaga, Bethany Vargas y Parris Goebel)

Rosé and Bruno Mars – Apt. (Dir: Bruno Mars y Daniel Ramos)

Sabrina Carpenter – Manchild (Dir: Vania Heymann y Gal Muggia)

Mejor Dirección de Arte

Charli XCX feat. Billie Eilish – Guess (Dir. arte: Daniel Lane)

Kendrick Lamar – Not Like Us (Dir. arte: Freyja Bardell)

Lady Gaga – Abracadabra (Dir. arte: Wesley Goodrich)

Lorde – Man of the Year (Dir. arte: Chad Keith y Jenny Lass)

Miley Cyrus – End of the World (Dir. arte: David Meyer)

Rosé and Bruno Mars – Apt. (Dir. arte: Elizabet Puksto)

Mejor Fotografía

Ariana Grande – Brighter Days Ahead (DP: Jeff Cronenweth)

Ed Sheeran – Sapphire (DP: Nic Minns)

Kendrick Lamar – Not Like Us (DP: Xiaolong Liu)

Lady Gaga – Abracadabra (DP: Xiaolong Liu)

Miley Cyrus – Easy Lover (DP: Benoît Debie)

Sabrina Carpenter – Manchild (DP: Chris Ripley)

Mejor Edición

Charli XCX feat. Billie Eilish – Guess (Editor: Neal Farmer)

Ed Sheeran – Sapphire (Editor: Liam Pethick)

Kendrick Lamar – Not Like Us (Editores: Chaz Smedley y Eddy Street Post)

Lady Gaga – Abracadabra (Editora: Sofia Kerpan)

Sabrina Carpenter – Manchild (Editores: Heymann, Muggia, Rondeau)

Tate McRae – Just Keep Watching (Editores: William Town y Modern Post)

Mejor Coreografía

Doechii – Anxiety (Coreógrafo: Robbie Blue)

FKA Twigs – Eusexua (Coreógrafa: Zoi Tatopoulos)

Kendrick Lamar – Not Like Us (Coreógrafa: Charm La'Donna)

Lady Gaga – Abracadabra (Coreógrafa: Parris Goebel)

Tyla – Push 2 Start (Coreógrafa: Lee-ché Janecke)

Zara Larsson – Pretty Ugly (Coreógrafa: Zoi Tatopoulos)

Mejores Efectos Visuales

Ariana Grande – Brighter Days Ahead (VFX: Mathematic)

Lady Gaga – Abracadabra (VFX: Yeap Crew, Karikh, Eyth)

Rosé and Bruno Mars – Apt. (VFX: Maksymilian Rafal Ojster)

Sabrina Carpenter – Manchild (VFX: Heymann y Tal Baltuch)

Tate McRae – Just Keep Watching (VFX: Daniel Saldivar y White Rhino VFX)

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow (VFX: Zeke Faust)

