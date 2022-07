La denunciante alegaba que el músico había abusado de ella hace sesenta años. | Fuente: AFP

Una mujer que demandó al cantante Bob Dylan por supuestamente abusar sexualmente de ella cuando tenía 12 años, abandonó el caso luego de que los abogados del artista la acusaran de destruir evidencia.

En agosto del año pasado, la demandante, cuya identidad no se conoce, presentó una demanda alegando que Dylan abusó de ella durante un periodo de seis semanas entre abril y mayo de 1965.

La demanda decía que el cantante "había explotado su prestigio como músico" para proveer "alcohol y drogas, y abusar sexualmente" de la mujer.

El miércoles, el equipo legal de Bob Dylan envió una carta a la corte federal donde acusaba a la demandante de borrar mensajes de texto importantes, y sugería que eran necesarias "sanciones monetarias".

El jueves, el mismo equipo informó que la mujer había abandonado el caso. Los abogados de la querellante no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios de la agencia AFP. "El caso se terminó", dijo Orin Snyder, abogado principal de Dylan en un comunicado.



PUBLICARÁ LIBRO

Bob Dylan, Nobel de Literatura y leyenda de la música folk-rock, tiene previsto publicar un nuevo libro en noviembre, anunció su editorial Simon and Schuster.

"The Philosophy of Modern Song" ("La filosofía de la canción moderna"), cuya salida al mercado está prevista el 8 de noviembre, es el primer libro que publica Dylan en casi dos décadas, desde "Chronicles, Volume One" en 2004.

El popular poeta y artista estadounidense empezó en 2010 a escribir su último libro, que incluye más de 60 ensayos inspirados en artistas como Hank Williams y Nina Simone, junto con letras de sus canciones, dijo la editorial.

"La publicación del brillante trabajo caleidoscópico de Bob Dylan será una celebración internacional de canciones de uno de los mayores artistas de todos los tiempos", dice en un comunicado Jonathan Karp, director de Simon and Schuster.



"'The Philosophy of Modern Song' solo podría haber sido escrito por Bob Dylan. Su voz es única, y su trabajo transmite su profunda apreciación y comprensión de las canciones, la gente que da vida a estas canciones y lo que las canciones significan para cada uno de nosotros".

