Nathy Peluso lanzó su propia versión de un tema de Camilo Sesto. | Fuente: Instagram / Nathy Peluso

La cantante y compositora argentina Nathy Peluso cierra el año con una versión del clásico de la canción española "Vivir así es morir de amor", de Camilo Sesto, un trabajo que "ha sido una artesanía" ya que "cada detalle está construido con mucho cuidado”, según afirma en un comunicado de Sony Music.

Tras escuchar la canción en un "momento crucial" de su vida y haberla sentido como una "revelación", Nathy Peluso ha querido llevar el clásico publicado en 1978 "hacia un sonido noventero", y para ello, explica, llamó "a músicos muy míticos del estilo y la época" y a los que admira.

"Habitar una canción del pasado siempre se convierte en un ritual muy mágico lleno de sensibilidad", reconoce la seis veces nominada a los Latin Grammy, quien no solo ha reinterpretado la canción en clave sonora, sino que también se ha encargado de dirigir el videoclip con Iris Vallés, y de aportar toda la dirección creativa.

Nathy Peluso

"Tuve claro desde el principio al personaje y la estética plástica y disruptiva del videoclip. Imaginé el espacio, las dimensiones y las texturas, los colores, el carácter", señala Nathy Peluso, quien ha convertido "Vivir así es morir de amor" en "un relato ácido que resume la guerra interna y personal que supone enamorarse de lo que sabes que te destruye".

Una versión que llega tras un año repleto de éxitos para la argentina, que viene de triunfar en los Latin Grammy al llevarse el premio a Mejor Álbum Alternativo por "Calambre".

Nathy Peluso arrancó su carrera a los 16 años, con versiones de temas clásicos de artistas estadounidenses como Frank Sinatra y Nina Simone. En 2017, publicó su primer EP, "La Sandunguera", en el que ya puede verse su inclinación a la mezcla de géneros. Recientemente, colaboró en un tema de Christina Aguilera.

(Con información de EFE).

