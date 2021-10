Christina Aguilera anunció el lanzamiento de su tema "Pa Mis Muchachas". | Fuente: Instagram / Christina Aguilera

Christina Aguilera vuelve a cantar en español en el tema "Pa mis muchachas", que verá la luz este viernes, 22 de octubre, y es fruto de una colaboración con algunas de las actuales reinas del urbano latino: la estadounidense de origen mexicano Becky G y las argentinas Nicki Nicole y Nathy Peluso.



Es, según su discográfica, una canción que "celebra el empoderamiento femenino y la sororidad latina", recuperando así sus raíces como hija de un ecuatoriano. Además, constituye el anticipo del primer álbum en castellano de la artista en más de dos décadas, desde "Mi reflejo" (2000).



Para el lanzamiento de este nuevo trabajo, que toma el relevo a "Liberation" (2018), Christina Aguilera entregó los mandos de la producción al colombiano Julio Reyes Copello, quien se ocupó asimismo de los más recientes temas en español de Jennifer Lopez.



Según informó aquel en sus redes sociales el pasado mes de febrero, en este nuevo disco también han trabajado los productores y compositores Rafa Arcaute y Oriana Hidalgo.



Entre la música, la actuación y la televisión

Grammy a la "artista revelación", Christina Aguilera (Nueva York, 1980) se dio a conocer siendo aún adolescente con el tema "Genie in a Bottle", incluido en su debut homónimo de 1999. Después, con "Mi reflejo", obtuvo una nominación a los Latin Grammys, otra a los Grammy y ganó dos Latin Billboards, entre otras distinciones.



En un giro más arriesgado, con "Stripped" (2002) y el álbum doble "Back to Basics" (2006) logró trascender la imagen de "Lolita" y hacerse acreedora de un mayor respeto como intérprete.



Posteriormente, Christina Aguilera probó suerte en el mundo del cine con el papel protagonista del musical "Burlesque" junto a otra diva de la canción, Cher, antes del lanzamiento de "Bionic" (2010), que no obtuvo los parabienes de crítica y público.



Enfrascada sobre todo en su faceta televisiva como jurado de concursos de talentos, en la última década han escaseado sus lanzamientos discográficos, que aparte del citado "Liberation", se limitaron a "Lotus" (2012) y no han obtenido tampoco los réditos comerciales de anteriores trabajos.

(Con información de EFE).







